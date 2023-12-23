В очереди на польско-украинской границе стоят 4 тыс грузовиков

По состоянию на утро 23 декабря въезд в Украину со стороны Польши ожидают более 4 тыс грузовиков. Заблокировано движение на четырех пунктах пропуска.

Сколько грузовиков застряло на границе

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что на утро 23 декабря заблокированы 4 пункта пропуска на украинско-польской границе - Рава Русская, Краковец, Ягодин и Шегини.

По информации польских пограничников, на границе с Украиной в очередях находятся более 4 тыс. автомобилей, грузовых и транспортных средств на утро, которые ожидают пересечения границы в направлении Украины. Поделиться

Спикер подчеркнул, что движение легковых автомобилей и автобусов не блокируется. Польские перевозчики перекрыли движение только для грузовых автомобилей.

В сутки в обоих направлениях границу пересекают около 120-150 грузовиков.

Блокада движения грузовиков на границе с Украиной

6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков вблизи трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".

Они требуют возобновить разрешения украинских перевозчиков, которые были отменены соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

Местные власти запретили проводить забастовки на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", но позже суд отменил такое решение и забастовка возобновилась 18 декабря.

22 декабря Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы к Рождеству. В Министерстве восстановления Украины заявили, что удалось достичь понимания компромиссных решений с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши.

Следующим этапом должны стать переговоры польской Мининфраструктуры с протестующими.