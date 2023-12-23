Польские перевозчики разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

Что известно о ситуации на польско-украинской границе

По словам вицеминистра по аграрной политике Польши Михала Колодзейчака, сейчас польское правительство ведет переговоры с протестующими.

В частности, известно, что фермеры согласились разблокировать границу в обмен на ряд собственных условий.

Они требуют дотаций на закупку кукурдзы, сохранение нынешнего уровня сельскохозяйственных налогов и продление программ ликвидного кредитования.

Также в Польше пообещали после начала 2024 сесть за стол переговоров, чтобы выработать совместное решение.

Что известно о ситуации с переговорами польских властей с протестующими

По информации польского издания PAP, решение было принято после того, как сегодня с протестующими на границе встретился профильный министр Чеслав Секерский.

Однако журналисты отмечают, что протесты могут возобновиться со 2 или 3 января следующего года.

Однако, по словам одного из организаторов забастовки Романа Кондрува, в случае получения письменного заявления от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены, протест, вероятно, не будет возобновлен.

При этом глава Минсельхоза Польши заявил о готовности к выполнению требований протестующих, однако предупредил, что для этого понадобится время.

Он добавил, что средства на выполнение некоторых требований предусмотрены, в частности, в государственном бюджете, который сейчас находится на рассмотрении.

В комментарии журналистам издания Reuters, польские перевозчики заявили о намерениях блокировать три других пропуска на границе с Украиной в период Рождественских праздников и пропускать только один коммерческий грузовик каждые три часа, вместо трех часов.

Мы усиливаем протест, пропуская только один грузовик каждые три часа, - заявляет один из организаторов протеста дальнобойщиков в Дорогуске Эдита Ожигала. Поделиться

При этом она заверила, что протестующие не будут блокировать перевозку гуманитарных и военных грузов.