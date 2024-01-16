Румунські та польські фермери погодились припинити блокаду українського кордону
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Румунські та польські фермери погодились припинити блокаду українського кордону

Протест румунських фермерів
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Джерело:  Euractiv, Reuters

Влада Румунії та Польщі досягла домовленностей із власними фермерами щодо припинення блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною. 

Чи готові румунські фермери припинити блокаду кордону з Україною

За інформацією міністра сільського господарства Румунії Флоріна Барбу, досягнута угода включає 13 вимог румунських фермерів до влади.

Барбу підкреслив, що наразі тривають переговори щодо пошуку компромісу стосовно невирішених питань.

Уряд зобов’язався повністю субсидувати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики.

Крім того, уряд задовольнив вимоги щодо компенсації збитків, завданих імпортом з України.

Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів і електронний моніторинг пломб за допомогою GPS у порту Констанца.

Представник фермерів Маріус Міку вказав, що важливо до 31 січня надати відступ від обов’язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель на кожній фермі.

За його словами, угоду підписали після більш ніж трьох годин переговорів, але вона не означає негайного припинення протесту, оскільки майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до 18 січня, можуть вплинути на їх тривалість.

Що відомо про припинення блокування з боку польських перевізників

Польські перевізники погодились припинити блокаду пунтків пропусків на кордоні з Україною після досягнення загальної угоди із урядом власної країни.

Як зазначають журналісти видання, протести польських перевізників буде припинено 17 січня у 13:00 за київським часом.

Польські водії вимагали, щоб ЄС відновив систему, згідно з якою українським компаніям потрібні дозволи для роботи в блоці, а також для європейських далекобійників, які в'їжджають до України.

Це не кінець, але протест буде припинено. Ми домовилися про певні умови: ми дамо уряду час попрацювати, оскільки це новий уряд, - зазначив представник Комітету із захисту перевізників і транспортних роботодавців Томаш Борковський.

Міністерство інфраструктури Польщі організувало на сьогодні прес-конференцію, під час якої має бути підписано угоду.

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