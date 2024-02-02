Угорські фермери збираються на протест на кордоні України

9 лютого угорські фермери будуть протестувати на кордоні з Україною в районі міста Захонь. Вони виступають проти продовження Євросоюзом пільгового режиму торгівлі з Україною.

Протести угорських фермерів

Керівник Асоціації об’єднань угорських фермерів (Magosz) Іштван Якаб сказав, що угорським фермерам доводиться конкурувати з продуктами, виробництво яких не має відповідати вимогам ЄС.

Угорські фермери підтримують уряд Угорщини, який також захищає наші інтереси від Брюсселя, — написав Магош у заяві. Поширити

Після того, як торік Єврокомісія не продовжила заборону на імпорт українського зерна, Угорщина, Польща та Словаччина зробили це самостійно.

За словами міністра сільського господарства Іштвана Надя, Брюссель планує продовжити пільгову торгівлю з Україною до червня 2025 року, “не пропонуючи жодного вирішення” проблем імпорту українського зерна.

Зрозуміло, що в нинішній ситуації угорські фермери все ще можуть покладатися тільки на уряд, тому Угорщина збереже національну заборону на імпорт продукції з України до тих пір, поки не буде знайдено рівноцінне міжнародне рішення, – написав він на своїй сторінці у Facebook. Поширити

Польські фермери готують новий протест

З 9 лютого до 10 березня польські фермери збираються блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги й автомагістралі по всій країні.

Ініціатором виступила незалежна профспілка фермерів «Солідарність», заявивши, що “їхнє терпіння скінчилося“, а позиція Брюсселю неприйнятна для всієї аграрної спільноти.

Нагадаємо, що ще 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вони закінчилися 17 січня 2024 року, коли польський уряд підписав угоду з перевізниками.

В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.