У Польщі фермери анонсували масштабний протест, який планують провести 24 січня. Причина для нього погіршення ситуації в галузі і напливу агроімпорту з України.
У Польщі фермери планують перекрити всі дороги через імпорт зерна з України
Зокрема фермери закликають своїх колег вийти на протест 24 січня та перекрити дороги по всій країні на дві години, починаючи з 12:00. Вони хочуть висловити свій протест проти імпорту зерна з України та проти ідей Європейського Союзу, які можуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі.
Вже відомо, що в акції протесту візьмуть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Липʼяни, Тщинсько-Здруй, Пшелевіце.
Блокада українського кордону
6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.
Вже 16 січня польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня 2024 року.
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