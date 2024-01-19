У Польщі фермери анонсували масштабний протест, який планують провести 24 січня. Причина для нього погіршення ситуації в галузі і напливу агроімпорту з України.

У Польщі фермери планують перекрити всі дороги через імпорт зерна з України

Зокрема фермери закликають своїх колег вийти на протест 24 січня та перекрити дороги по всій країні на дві години, починаючи з 12:00. Вони хочуть висловити свій протест проти імпорту зерна з України та проти ідей Європейського Союзу, які можуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі.

Вже відомо, що в акції протесту візьмуть участь фермери з Бані, Пижице, Мислібуж, Козеліце, Липʼяни, Тщинсько-Здруй, Пшелевіце.

Від імені правління Національної ради сільськогосподарських палат я підтримую акцію протесту, оголошену Солідарністю RI 24 січня 2024 року, і закликаю фермерів долучитися до спільно організованих заходів, — заявив президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич. Поширити

Блокада українського кордону

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

Вже 16 січня польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня 2024 року.