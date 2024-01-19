Наєв назвав кількість солдатів РФ на північному кордоні з Україною

Біля північного кордону з Україною РФ утримує близько 21,8 тисячі військовослужбовців. Проте ситуація залишається контрольованою.

Яка ситуація на кордоні з РФ

Як відзначив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, ворог створив й утримує угруповання загальною чисельністю 20 тисяч осіб.

Військові постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, а також активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

Відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння, — розповів Наєв. Поширити

Окрім цього своєю чергою з боку Республіки Білорусь, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил.

Військові та правоохоронні органи на постійній основі проводять заходи бойової підготовки, нарощують системи спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання вздовж кордону.

Роль Білорусі у війні РФ проти України

В рамках так званої "Союзної держави" Білорусь продовжує надавати посильну допомогу Росії у війні проти нашої країни шляхом постачання та ремонту озброєння і військової техніки.

На початку повномасштабного вторгнення Росія вдерлась на територію України в тому ж числі й з Білорусі. Тоді ж терористи захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни деокупували ці території.

Також протягом усього періоду війни країна-окупант використовувала територію Білорусі для завдання ударів по Україні.

У тому ж числі Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають вже з 29 квітня 2022 року.