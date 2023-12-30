РФ тримає поблизу українського кордону 19 тис військових

Росія перекинула до українського кордону близько 19 тис військових окупаційної армії РФ для проведення диверсійних атак та агресії у прикордонних районах.

Що відомо про спроби армії РФ атакувати на кордоні з Україною

За інформацією представників пресцентру командування Об’єднаних сил ЗСУ, російська окупаційна армія продовжує агресію проти українців на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Зокрема, російські військові злочинці проводять розвідку та обстріли прикордонних районів, застосовують авіацію та БпЛА, завдають ударів балістичними та керованими ракетами.

Окрім цього злочинна армія РФ намагається вразити об’єкти критичної енергетичної, транспортної та промислової інфраструктури України.

Зокрема, ворог завдає масованих ударів по житлових кварталах, лікарнях та школах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами.

Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами, - йдеться у повідомленні пресцентру Об’єднаних сил. Поширити

Командування об'єднаних сил наголошує, що моніторинг активності противника у прикордонних областях РФ та Білорусі свідчить про відсутність ознак формування ударних угруповань ворогом.

Як проходить масштабна мобілізація в РФ

За інформацією аналітиків з Інтистуту вивчення війни (ISW), за результатами осіннього призову в РФ до лав злочинної армії РФ додатково набрали ще 130 тис осіб.

Зазначається, що призов виконувався згідно з указом президента РФ Володимира Путіна від 29 вересня про призов на строкову службу.

Більшість призовників були зараховані до навчальних з'єднань та військових частин. Натомість були звільнені призовники осіннього призову 2022 року, що відслужили встановлені терміни строкової служби.

При цьому в міноборони країни-агресорки ще на початку призову пообіцяли не відправляти призовників до зон бойових дій в Україні.

Аналітики підтверджують, що , з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну, солдати строкової служби не брали участі в бойових діях.

Однак російські силовики дедалі частіше покладаються на призовників для виконання функцій з охорони державного кордону Росії з Україною

При цьому Держдума РФ розглядає законопроєкт із дозволу строковикам служити у Прикордонній службі ФСБ.

Аналітики зазначають, що Кремль навряд-чи буде використовувати призовників для участі у війні проти України, побоюючись масового обурення.

Весняний призовний цикл 2024 року Росія проведе з 1 квітня по 15 липня 2024 року.

Між тим у міноборони країни-агресорки також заявили, що протягом 2023 року на озброєння окупаційної російської армії було передано 1,5 тис танків, 2,2 тис бойових броньованих машин, 1 тис 400 бронемашин, 1 тис 400 ракетно-артилерійських систем і 22 тис БпЛА.

Водночас не вказується, яку частину цієї техніки російські війська витягли зі складів, а який відсоток було вироблено "з нуля".