Армія РФ продовжує обстрілювати Мар'їнку на тлі заяв про повне захоплення

Злочинна армія РФ продовжує артилерійські обстріли Мар'їнки на Донеччині на тлі власних брехливих заяв про нібито про повне захоплення населеного пункту.

Що відомо про ситуацію в районі Мар’їнки

За словами керівника пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, російські окупанти продовжують обстрілювати Мар’їнку у той час, як українські військові відійшли у північну частину міста.

Речник ОСУВ “Таврія” додав, що ворожі обстріли тривають, однак бойових дій в районі міста не зафіксовано.

Штупун зазначив, що ворог також обстрілює село Георгіївка поблизу із Мар’їнкою.

Що Залужний каже про ситуацію із Мар’їнкою

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що російські військові злочинці внаслідок постійних обстрілів і атак повністю знищили місто.

Наразі українські військові відійшли на північні околиці Мар’їнки.

Залужний зазначив, що українські військові вже підготували оборонні рубежі поза межами міста.

Це війна. І те, що ми зараз відійшли на околиці Мар'їнки, а в деяких місцях трохи далі, мені здається, що в цьому немає нічого такого, що могло б викликати суспільний резонанс, - пояснює головнокомандувач ЗСУ. Поширити

Залужний порадив не робити зайвої драми через втрату українськими військовими окремих населених пунктів, які згодом будуть повернуті під контроль.

Щодо бойвих дій біля Бахмута та Авдіївки не потрібно досить сильно на цьому зациклюватись і робити якісь шоу, шоу скорботи навколо якогось населеного пункту… Ведення бойових дій підпорядковується своїм законам, які діють в незалежності від того, подобається це командирам, політикам, журналістам, чи ні. Вони діють. І коли противник наносить вогневе ураження із застосуванням великої кількості снарядів – ці снаряди приносять свій результат: вони розбивають будівлі, вони вбивають солдат… - наголошує головнокомандувач ЗСУ. Поширити

Залужний переконаний, що необхідно завдати російським окупантам таких втрат, щоб вони не могли продовжувати збройну агресію проти України.

Я вже колись казав, що це була одна із самих моїх головних помилок, що я вважав, що таку кількість втрат, яку ми завдали противнику навіть рік назад, може зупинити. Така кількість втрат мабуть зупинила би будь-яку країну, але я розумію, що це не Російська Федерація, - пояснює Залужний. Поширити

Головнокомандувач ЗСУ додав, що добре видно, що відбувається на лінії фронту: гори російських тіл, які навіть ніхто не намагається забрати.