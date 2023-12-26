Армия РФ продолжает обстреливать Марьинку на фоне заявлений о полном захвате

Преступная армия РФ продолжает артиллерийские обстрелы Марьинки в Донецкой области на фоне собственных лживых заявлений о якобы о полном захвате населенного пункта.
Что известно о ситуации в районе Марьинки
По словам руководителя прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские оккупанты продолжают обстреливать Марьинку в то время, как украинские военные отошли в северную часть города.
Спикер ОСУВ "Таврия" добавил, что вражеские обстрелы продолжаются, однако боевые действия в районе города не зафиксированы.
Штупун отметил, что враг также обстреливает село Георгиевка вблизи Марьинки.
Что Залужный говорит о ситуации с Марьинкой
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что российские военные преступники в результате постоянных обстрелов и атак полностью уничтожили город.
Пока украинские военные отошли на северные окраины Марьинки.
Залужный отметил, что украинские военные уже подготовили оборонительные рубежи за пределами города.
Залужный посоветовал не делать лишнюю драму из-за потери украинскими военными отдельных населенных пунктов, которые впоследствии будут возвращены под контроль.
Залужный убежден, что необходимо нанести российским оккупантам такие потери, чтобы они не могли продолжать вооруженную агрессию против Украины.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что хорошо видно, что происходит на линии фронта: горы российских тел, которые даже никто не пытается унести.
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