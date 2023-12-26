Армия РФ продолжает обстреливать Марьинку на фоне заявлений о полном захвате

Преступная армия РФ продолжает артиллерийские обстрелы Марьинки в Донецкой области на фоне собственных лживых заявлений о якобы о полном захвате населенного пункта.

Что известно о ситуации в районе Марьинки

По словам руководителя прессцентра Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, российские оккупанты продолжают обстреливать Марьинку в то время, как украинские военные отошли в северную часть города.

Спикер ОСУВ "Таврия" добавил, что вражеские обстрелы продолжаются, однако боевые действия в районе города не зафиксированы.

Штупун отметил, что враг также обстреливает село Георгиевка вблизи Марьинки.

Что Залужный говорит о ситуации с Марьинкой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что российские военные преступники в результате постоянных обстрелов и атак полностью уничтожили город.

Пока украинские военные отошли на северные окраины Марьинки.

Залужный отметил, что украинские военные уже подготовили оборонительные рубежи за пределами города.

Это – война. И то, что мы сейчас отошли на окраины Марьинки, а в некоторых местах немного дальше, мне кажется, что в этом нет ничего такого, что могло бы вызвать общественный резонанс, – объясняет главнокомандующий ВСУ. Поделиться

Залужный посоветовал не делать лишнюю драму из-за потери украинскими военными отдельных населенных пунктов, которые впоследствии будут возвращены под контроль.

Относительно боевых действий у Бахмута и Авдеевки не нужно достаточно сильно на этом зацикливаться и делать какие-то шоу, шоу скорби вокруг какого-то населенного пункта… Ведение боевых действий подчиняется своим законам, действующим в независимости от того, нравится это командирам, политикам, журналистам или нет . Они действуют. И когда противник наносит огненное поражение с применением большого количества снарядов – эти снаряды приносят свой результат: они разбивают здания, они убивают солдат… - подчеркивает главнокомандующий ВСУ. Поделиться

Залужный убежден, что необходимо нанести российским оккупантам такие потери, чтобы они не могли продолжать вооруженную агрессию против Украины.

Я уже говорил, что это была одна из самых моих главных ошибок, что я считал, что такое количество потерь, которое мы нанесли противнику даже год назад, может остановить. Такое количество потерь, вероятно, остановило бы любую страну, но я понимаю, что это не Российская Федерация, - объясняет Залужный. Поделиться

Главнокомандующий ВСУ добавил, что хорошо видно, что происходит на линии фронта: горы российских тел, которые даже никто не пытается унести.