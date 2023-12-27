Російська армія копіює найбільш ефективні дії ЗСУ — Тарнавський
Категорія
Україна
Дата публікації

Російська армія копіює найбільш ефективні дії ЗСУ — Тарнавський

Олександр Тарнавський
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Джерело:  BBC

Російські окупанти швидко вчаться на своїх помилках та на помилках ЗСУ. Про це розповів командувач ОСУВ  "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Росіяни швидко вчаться на своїх помилках

Відповідаючи на питання ВВС Україна про зміну поведінки росіян за час війни, Тарнавський сказав, що окупанти дуже швидко навчаються.

Війна – це розвиток. Вона не повинна залишатися на місці. Скажу відверто, росіяни дуже гарно вчаться – на наших помилках, на своїх помилках.

За словами Тарнавського, росіяни, не жаліючи свій людський ресурс, продовжують виконувати ті завдання, які перед ними стоять. На деяких ділянках вони втрачають, мають дуже низький морально-психологічний стан.

Зараз можна казати, що російська армія дуже багато запозичає у нас. Швидко навчається і, напевно, адаптується, копіює ті дії, які у нас найбільш ефективні. Навіть тактичні наші дії ворог бере собі на озброєння – під час тих же штурмових дій в окопах, при наближенні до окопів. Наприклад, дуже схоже почали проводити атаки групами – відділення, взвод за підтримки двох, максимум чотирьох бронемашин.

Водночас, каже, Тарнавський, так звані "м’ясні штурми" піхотою також продовжуються.

Для росіян це нормально. Але в них є величезні втрати живої сили, я скажу, в 3-5 разів (більше за українські втрати. - Ред.), а на деяких ділянках навіть більше.

Росіяни використовують дрони-камікадзе на полі бою

Тарнавський каже, що росіяни нарощують застосування дронів-камікадзе та дуже широко застосовують наземні роботизовані платформи.

Останнє використовується в основному для підвезення боєприпасів на позиції. Російські окупанти експериментують – встановлюють на них протитанкові засоби, кулемети. І дуже вони гарно вчаться, в тому числі на наших позитивних діях. Що нас, з одного боку, радує, а з іншого – може, і ні.

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