Російська армія копіює найбільш ефективні дії ЗСУ — Тарнавський

Російські окупанти швидко вчаться на своїх помилках та на помилках ЗСУ. Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Росіяни швидко вчаться на своїх помилках
Відповідаючи на питання ВВС Україна про зміну поведінки росіян за час війни, Тарнавський сказав, що окупанти дуже швидко навчаються.
За словами Тарнавського, росіяни, не жаліючи свій людський ресурс, продовжують виконувати ті завдання, які перед ними стоять. На деяких ділянках вони втрачають, мають дуже низький морально-психологічний стан.
Водночас, каже, Тарнавський, так звані "м’ясні штурми" піхотою також продовжуються.
Росіяни використовують дрони-камікадзе на полі бою
Тарнавський каже, що росіяни нарощують застосування дронів-камікадзе та дуже широко застосовують наземні роботизовані платформи.
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