Российская армия копирует наиболее эффективные действия ВСУ — Тарнавский

Российские оккупанты быстро учатся на своих ошибках и ошибках ВСУ. Об этом рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
Россияне быстро учатся на своих ошибках
Отвечая на вопрос ВВС Украина об изменении поведения россиян за время войны, Тарнавский сказал, что оккупанты очень быстро учатся.
По словам Тарнавского, россияне, не жалея свой человеческий ресурс, продолжают выполнять те задачи, которые перед ними стоят. На некоторых участках они теряют, имеют очень низкое морально-психологическое состояние.
В то же время, говорит Тарнавский, так называемые "мясные штурмы" пехотой также продолжаются.
Россияне используют дроны-камикадзе на поле боя
Тарнавский говорит, что россияне наращивают применение дронов-камикадзе и широко применяют наземные роботизированные платформы.
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