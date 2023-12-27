Российская армия копирует наиболее эффективные действия ВСУ — Тарнавский

Российские оккупанты быстро учатся на своих ошибках и ошибках ВСУ. Об этом рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Россияне быстро учатся на своих ошибках

Отвечая на вопрос ВВС Украина об изменении поведения россиян за время войны, Тарнавский сказал, что оккупанты очень быстро учатся.

Война – это развитие. Она не должна оставаться на месте. Скажу откровенно, россияне очень хорошо учатся – на наших ошибках, своих ошибках. Поделиться

По словам Тарнавского, россияне, не жалея свой человеческий ресурс, продолжают выполнять те задачи, которые перед ними стоят. На некоторых участках они теряют, имеют очень низкое морально-психологическое состояние.

Сейчас можно говорить, что российская армия очень много заимствует у нас. Быстро учится и наверняка адаптируется, копирует те действия, которые у нас наиболее эффективны. Даже тактические наши действия враг берет на вооружение – во время тех же штурмовых действий в окопах, при приближении к окопам. К примеру, очень похоже начали проводить атаки группами – отделение, взвод при поддержке двух, максимум четырех бронемашин. Поделиться

В то же время, говорит Тарнавский, так называемые "мясные штурмы" пехотой также продолжаются.

Для россиян это нормально. Но у них есть огромные потери живой силы, я скажу, в 3-5 раз (больше украинских потерь. - Ред.), а на некоторых участках даже больше. Поделиться

Россияне используют дроны-камикадзе на поле боя

Тарнавский говорит, что россияне наращивают применение дронов-камикадзе и широко применяют наземные роботизированные платформы.