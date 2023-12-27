Аналитики прогнозируют уменьшение интенсивности боев за Марьинку

В Институте изучения войны утверждают, что потенциальный захват Марьинки не прогнозирует оккупантам оперативно значимого продвижения вперед.

Смогут ли войска РФ оперативно продвинуться с Марьинки

Как отмечают аналитики, вероятное увлечение интервентами Марьинки является ограниченным тактическим достижением России и не предвещает какого-либо оперативного значительного прогресса, если только "российские силы не смогут значительно улучшить свою способность выполнять быстрые механизированные движения вперед, в чем они не демонстрируют никаких признаков". ".

Согласно геолокационным кадрам от 25 декабря, российские войска могли продвинуться в северных районах населенного пункта. При этом эксперты ISW оценивают, что оккупанты, вероятно, контролируют большую часть, если не всю Марьинку, несмотря на отсутствие визуального подтверждения полного захвата поселка по состоянию на 26 декабря.

Как утверждал российский диктатор Владимир Путин, захват Марьинки якобы позволит оттеснить Силы обороны Украины от оккупированного Донецка и создать более широкое оперативное пространство для войск РФ.

Многие российские "военкоры" называли взятие Марьинки "тактической победой", и утверждали, что это позволит войскам РФ проводить наступательные операции в направлении населенных пунктов до 15 км к западу от поселка в ближайшие недели и месяцы, угрожая наземным линиям связи ВСУ .

Как российские, так и украинские официальные лица признали, что боевые действия полностью уничтожили Марьинку – небольшое поселение с населением примерно 9 тысяч человек до вторжения РФ в Украину.

Небольшой и полностью разрушенный населенный пункт не предлагает российским войскам надежный оперативный плацдарм для дальнейших наступательных действий, - говорится в отчете. Поделиться

Сама Марьинка расположена менее чем в километре от линии фронта до вторжения, и ВСУ уже давно укрепили многие окрестные населенные пункты, которые войска РФ так же пытались захватить.

Российские войска вряд ли совершат быстрое оперативное продвижение с Марьинки, а сообщения о захвате Россией населенного пункта создают условия для дальнейших ограниченных тактических достижений, - говорится в отчете ISW. Поделиться

Бои за Марьинку

25 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил диктатору Владимиру Путину о том, что российские войска якобы полностью оккупировали Марьинку.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического толка полковник Александр Штупун, комментируя эту информацию, отмечал, что о полном захвате города говорить некорректно, поскольку наши защитники все еще находятся в его административных границах.

26 декабря главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отметил, что украинские защитники находятся на севере Марьинки. Но часть военных уже отошли на окраины и даже дальше.

Также военные рассказали, что российские оккупанты продолжают обстреливать Марьинку с помощью артиллерии. Это происходит после их заявлений о якобы полном контроле над городом.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, ВСУ держит под контролем маленькую часть Марьинки, а сам населенный пункт превратился в руины.