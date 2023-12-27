Аналітики прогнозують зменшення інтенсивності боїв за Марʼїнку

В Інституті вивчення війни стверджують, що потенційне захоплення Мар'їнки не прогнозує окупантам оперативно значущого просування вперед.

Чи зможуть війська РФ оперативно просунутися з Мар'їнки

Як зазначають аналітики, ймовірне захоплення інтервентами Мар’їнки є обмеженим тактичним здобутком Росії, та не віщує будь-якого оперативного значного прогресу, якщо тільки "російські сили не зможуть значно покращити свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед, у чому вони не демонструють жодних ознак".

Згідно з геолокаційними кадрами від 25 грудня, російські війська могли просунутися в північних районах населеного пункту. При цьому експерти ISW оцінюють, що окупанти, ймовірно, контролюють більшу частину, якщо не всю Мар'їнку, незважаючи на відсутність візуального підтвердження повного захоплення селища станом на 26 грудня.

Як стверджував російський диктатор Володимир Путін, захоплення Мар'їнки нібито дозволить відтіснити Сили оборони України від окупованого Донецька, і створити ширшого оперативного простору для військ РФ.

Чимало російських "воєнкорів" називали взяття Мар'їнки "тактичною перемогою", та стверджували, що це дозволить військам РФ проводити наступальні операції в напрямку населених пунктів до 15 км на захід від селища в найближчі тижні та місяці, загрожуючи наземним лініям зв'язку ЗСУ.

Як російські, так і українські офіційні особи визнали, що бойові дії повністю знищили Мар'їнку - невелике поселення з населенням приблизно 9 тисяч людей до вторгення РФ в Україну.

Невеликий і повністю зруйнований населений пункт не пропонує російським військам надійного оперативного плацдарму для подальших наступальних дій, - йдеться у звіті. Поширити

Сама Мар'їнка розташована менш ніж за кілометр від лінії фронту до вторгнення, і ЗСУ вже давно укріпили багато навколишніх населених пунктів, які війська РФ так само намагалися захопити.

Російські війська навряд чи здійснять швидке оперативне просування з Мар'їнки, а повідомлення про захоплення Росією населеного пункту щонайбільше створюють умови для подальших обмежених тактичних здобутків, - йдеться у звіті ISW. Поширити

Бої за Мар'їнку

25 грудня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу доповів диктатору Володимиру Путіну про те, що російські війська нібито повністю окупували Мар'їнку.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Олександр Штупун, коментуючи цю інформацію, наголошував, що про повне захоплення міста говорити некоректно, оскільки наші захисники все ще знаходяться в його адміністративних кордонах.

26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний зазначив, що українські захисники перебувають на півночі Мар'їнки. Але частина військових уже відійшли на околиці і навіть далі.

Також військові розповіли, що російські окупанти продовжують обстрілювати Мар'їнку за допомогою артилерії. Це відбувається після їхніх заяв про нібито повний контроль над містом.

Додамо, що за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, ЗСУ тримають під контролем маленьку частину Мар'їнки, а сам населений пункт перетворився на руїни.