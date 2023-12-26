Армия РФ утратила возможность проводить масштабные десантные операции — командующий ВМС ВСУ

По словам командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неежпапы, с начала развязанной Кремлем преступной войны против Украины возможности армии страны-агрессорки по проведению десантных операций сократились вдвое.

Что известно об успешном уничтожении ВСУ Черноморского флота РФ

Неижпапа подчеркнул, что Черноморский флот РФ уже остался без трех больших десантных кораблей, нескольких десантных катеров, а возможность оккупационной российской армии по проведению десантных операций сократилась вдвое.

В результате уничтожения десантных кораблей Вооруженными Силами Украины способность Черноморского флота по высадке морского десанта уменьшилась в батальон. То есть, раньше они одновременно могли высадить два батальона, а теперь – один, - объясняет командующий ВМС ВСУ. Поделиться

По его словам, благодаря успешным действиям украинских военных в этом году Черноморский флот РФ опрокинул все ракетоносители в Новороссийск.

Кроме ракетоносцев, россияне вывели десантные и патрульные корабли – сосредоточили его в Феодосии и Новороссийске.

Что известно о наличии военного груза на Новочеркасске

Неижпапа добавил, что в настоящее время РФ использует десантные корабли для перевозки военных грузов между территорией РФ и Крымом.

Он также не стал исключать того, что уничтоженный десантный корабль Новочеркасск мог перевозить дроны иранского производства типа Shahed.