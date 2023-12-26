Армія РФ втратила змогу проводити масштабні десантні операції — командувач ВМС ЗСУ

За словами командувача Військово-морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи, від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни проти України можливості армії країни-агресорки щодо проведення десантних операцій скоротились вдвічі.

Що відомо про успішне знищення ЗСУ Чорноморського флоту РФ

Неїжпапа підкреслив, що Чорноморський флот РФ наразі вже залишився без трьох великих десантних кораблів, кількох десантних катерів, а змога окупаційної російської армії щодо проведення десантних операцій скоротилась удвічі.

Внаслідок знищення десантних кораблів Збройними Силами України спроможність Чорноморського флоту щодо висадки морського десанту зменшилась до батальйону. Тобто раніше вони одночасно могли висадити два батальйони, а тепер – один, - пояснює командувач ВМС ЗСУ. Поширити

За його словами, завдяки успішним діям українських військових у цьому році Чорноморський флот РФ перекинув всі ракетоносії до Новоросійська.

Крім ракетоносців, росіяни вивели десантні та патрульні кораблі – зосередили їх у Феодосії та Новоросійську.

Що відомо про наявність військового вантажу на “Новочеркаську”

Неїжпапа додав, що наразі РФ використовує десантні кораблі для перевезення військових вантажів між територією РФ і Кримом.

Він також не став виключати того, що знищений десантний корабель “Новочеркаськ” міг перевозити дрони іранського виробництва типу “Shahed”.