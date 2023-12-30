РФ держит вблизи украинской границы 19 тыс. военных

Россия перебросила на украинскую границу около 19 тыс военных оккупационной армии РФ для проведения диверсионных атак и агрессии в приграничных районах.

Что известно о попытках армии РФ атаковать на границе с Украиной

По информации представителей пресс-центра командования Объединенных сил ВСУ, российская оккупационная армия продолжает агрессию против украинцев на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей.

В частности, российские военные преступники проводят разведку и обстрелы приграничных районов, применяют авиацию и БпЛА, наносят удары баллистическими и управляемыми ракетами.

Кроме этого, преступная армия РФ пытается поразить объекты критической энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуры Украины.

В частности, враг наносит массированные удары по жилым кварталам, больницам и школам, торговым центрам и складам с гуманитарными грузами.

Для выполнения этих задач страна-агрессор развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек, вооруженных танками, боевыми бронированными машинами, артиллерийской и ракетной техникой, средствами противовоздушной обороны и оперативно-тактическими ракетными комплексами, говорится в сообщении прессцентра. Поделиться

Командование объединенных сил отмечает, что мониторинг активности противника в приграничных областях РФ и Белоруссии свидетельствует об отсутствии признаков формирования ударных группировок врагом.

Как проходит масштабная мобилизация в РФ

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), по результатам осеннего призыва в РФ в ряды преступной армии РФ дополнительно набрали еще 130 тыс человек.

Отмечается, что призыв производился согласно указу президента РФ Владимира Путина от 29 сентября о призыве на срочную службу.

Большинство призывников были причислены к учебным соединениям и воинским частям. В то же время были уволены призывники осеннего призыва 2022 года, отслужившие установленные сроки срочной службы.

При этом в минобороны страны-агрессорки еще в начале призыва пообещали не отправлять призывников в зоны боевых действий в Украине.

Аналитики подтверждают, что с первых месяцев полномасштабного вторжения России в Украину солдаты срочной службы не принимали участия в боевых действиях.

Однако российские силовики все чаще полагаются на призывников для выполнения функций по охране государственной границы России с Украиной.

При этом Госдума РФ рассматривает законопроект с разрешения срочников служить в Пограничной службе ФСБ.

Аналитики отмечают, что Кремль вряд ли будет использовать призывников для участия в войне против Украины, опасаясь массового возмущения.

Весенний призывной цикл 2024 г. Россия проведет с 1 апреля по 15 июля 2024 года.

Между тем в минобороны страны-агрессорки также заявили, что в течение 2023 года на вооружение оккупационной российской армии было передано 1,5 тыс. танков, 2,2 тыс. боевых бронированных машин, 1 тыс. 400 бронемашин, 1 тыс. 400 ракетно-артиллерийских систем. БПЛА.

В то же время не указывается, какую часть этой техники российские войска извлекли из складов, а какой процент был произведен "с нуля".