Наев назвал количество солдат РФ на северной границе с Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Наев назвал количество солдат РФ на северной границе с Украиной

Сергей Наев
Наев
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Около северной границы с Украиной РФ содержит около 21,8 тысяч военнослужащих. Однако ситуация остается контролируемой.

Какова ситуация на границе с РФ

Как отметил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, враг создал и удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек.

Военные постоянно ведут разведку, производят обстрелы приграничных районов, а также активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

Отмечаются меры по перевооружению подразделений на новейшие или модернизированные образцы вооружения, – рассказал Наев.

Кроме того, в свою очередь со стороны Республики Беларусь, с целью усиления границы, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы удерживается около 1800 человек из состава вооруженных сил.

Военные и правоохранительные органы проводят на постоянной основе мероприятия боевой подготовки, наращивают системы наблюдения и инженерно-фортификационное оборудование вдоль границы.

Роль Беларуси в войне РФ против Украины

В рамках так называемого "Союзного государства" Беларусь продолжает оказывать посильную помощь России в войне против нашей страны путем снабжения и ремонта вооружения и военной техники.

В начале полномасштабного вторжения Россия ворвалась на территорию Украины в том же числе из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.

Также на протяжении всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.

В том же числе Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются уже с 29 апреля 2022 года.

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