Наев назвал количество солдат РФ на северной границе с Украиной

Около северной границы с Украиной РФ содержит около 21,8 тысяч военнослужащих. Однако ситуация остается контролируемой.
Какова ситуация на границе с РФ
Как отметил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, враг создал и удерживает группировку общей численностью 20 тысяч человек.
Военные постоянно ведут разведку, производят обстрелы приграничных районов, а также активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.
Кроме того, в свою очередь со стороны Республики Беларусь, с целью усиления границы, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы удерживается около 1800 человек из состава вооруженных сил.
Военные и правоохранительные органы проводят на постоянной основе мероприятия боевой подготовки, наращивают системы наблюдения и инженерно-фортификационное оборудование вдоль границы.
Роль Беларуси в войне РФ против Украины
В рамках так называемого "Союзного государства" Беларусь продолжает оказывать посильную помощь России в войне против нашей страны путем снабжения и ремонта вооружения и военной техники.
В начале полномасштабного вторжения Россия ворвалась на территорию Украины в том же числе из Беларуси. Тогда же террористы захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины деоккупировали эти территории.
Также на протяжении всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.
В том же числе Беларусь организовала так называемые "учения" с Россией, которые продолжаются уже с 29 апреля 2022 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-