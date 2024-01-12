Правительство усиливает оборону границ Украины. На что выделяют 2,5 млрд грн

Кабинет Министров Украины выделяет 2,5 миллиарда гривен на строительство фортификационных сооружений и обустройство границы.

Средства на усиление границы Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что Правительство выделяет из резервного фонда дополнительные почти 2,5 млрд грн для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений.

1,4 млрд грн уйдет на фортификационное оборудование оборонных рубежей.

1,1 млрд грн – на обустройство полос невзрывных заграждений.

дополнительные 120 млн грн из резервного фонда - для Государственной пограничной службы.

Это средства также для усиления нашей обороноспособности и инженерно-технического обустройства границы. Поделиться

Строительство фортификационных сооружений

В ноябре 2023 г. Зеленский провел общегосударственное совещание по укреплению фортификаций на основных направлениях, где нужно усилить и ускорить строительство сооружений.

Речь идет об Авдеевском, Марьинском и других направлениях в Донецкой области. На Харьковщине – это Купянское направление и оборонная линия Купянск – Лиман.

Также речь идет о Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской, Волынской и Херсонской областях.

Тогда же при Минобороны была создана межведомственная рабочая группа, которая будет изучать проблемные вопросы строительства военных инженерных и фортификационных сооружений. Ее возглавили Михаил Федоров и министр обороны Рустем Умеров.

30 декабря Правительство утвердило новый подход к строительству фортификационных сооружений. Он расширил список государственных органов, которые могут закупать продукты, работы и сервисы для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.