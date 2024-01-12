Уряд посилює оборону кордону України. На що виділяють 2,5 млрд грн
Категорія
Україна
Дата публікації

Уряд посилює оборону кордону України. На що виділяють 2,5 млрд грн

Денис Шмигаль
Кордон

Кабінет міністрів України виділяє 2,5 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд та облаштування кордону.

Кошти на посилення кордону України

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, Уряд виділяє з з резервного фонду додаткові майже 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд:

  • 1,4 млрд грн піде на фортифікаційне обладнання оборонних рубежів.

  • 1,1 млрд грн — на облаштування смуг невибухових загороджень.

  • додаткові 120 млн грн з резервного фонду — для Державної прикордонної служби.

Це кошти так само для посилення нашої обороноздатності та інженерно-технічного облаштування кордону.

Будівництво фортифікаційних споруд

У листопаді 2023 року Зеленський провів загальнодержавну нараду щодо зміцнення фортифікацій на основних напрямках, де потрібно посилити та прискорити будівництво споруд.

Йдеться про Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині. На Харківщині — це Куп’янський напрямок та оборонна лінія Купʼянськ — Лиман.

Також ідеться про всю Харківську, Сумську, Чернігівську, Київську, Рівненську, Волинську та Херсонську області.

Тоді ж при Міноборони створили міжвідомчу робочу групу, яка вивчатиме проблемні питання щодо будівництва військових інженерних і фортифікаційних споруд. Її очолили Михайло Федоров і міністр оборони Рустем Умєров.

30 грудня Уряд затвердив новий підхід до будівництва фортифікаційних споруд. Він розширив перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

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