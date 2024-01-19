Балтійська оборонна зона з'явиться на кордоні з РФ та РБ

Міністри оборони країн Балтії підписали 19 січня у Ризі угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону. Вона складатиметься з різних оборонних об'єктів, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози з боку Росії та Білорусі.

Країни Балтії разом укріплюватимуть кордони з РФ та РБ

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської оборонної зони на кордоні Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

Так, міністри оборони підписали сьогодні в Ризі угоду, згідно з якою Естонія, Латвія і Литва найближчими роками створять на своїх кордонах оборонну зону, що складається з різних оборонних об'єктів, метою яких є стримування і, за необхідності, захист від військової загрози.

Балтійська оборонна зона – це ретельно продуманий проєкт, необхідність якого випливає із ситуації з безпекою. Війна Росії в Україні показала, що, крім техніки, боєприпасів і живої сили, нам потрібні також об'єкти фізичної оборони на кордоні, щоб захистити Естонію з першого метра, – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Поширити

За його словами, метою оборонних об'єктів є запобігання військовому конфлікту в їхньому регіоні.

Це робиться для того, щоб жителі Естонії могли почуватися в безпеці, але якщо виникне хоч найменший ризик, вони будуть готові до різних подій швидше.

Балтійська оборонна зона: що відомо

Концепція оборонних об'єктів ґрунтується на угоді на саміті НАТО в Мадриді про те, що союзники мають бути захищені з першого метра, а також на нових планах регіональної оборони.

Прибалтійська зона оборони за своєю суттю є комплексом заходів попередження і польової охорони, елементи якого на місцевості підтримують діяльність оборонних частин, що обороняються, в опорних пунктах, щоб присікти, якщо буде потреба, напад частин агресії.

Елементи будуть розкидані по ландшафту з урахуванням результатів аналізу противника і навколишнього середовища, а також плану бою підрозділів сил оборони.

Прибалтика – це один район бойових дій, і тому оборонні об'єкти будуються спільно з Латвією і Литвою, – пише Міноборони Естонії. Поширити

Про що ще домовилися міністри країн Балтії

У мирний час у зоні охорони не розміщуватимуться вибухові речовини та інші перешкоди, створюватиметься мережа опорних пунктів і ліній роздачі. Усі процеси здійснюються у співпраці з місцевими громадами та за погодженням із землевласниками.

Міністри оборони також підписали угоду про наміри щодо систем залпового вогню HIMARS, метою якої є створення основи для спільного використання системи озброєння як у мирний, так і у воєнний час.

Міністри оборони Естонії та Латвії також підписали угоду про співпрацю щодо забезпечення повітряної безпеки НАТО з авіабази Лієлварде в Латвії, поки злітно-посадкова смуга на авіабазі Емарі перебуває на ремонті.

Крім того, міністри оборони обговорили питання, пов'язані з підтримкою України, розвитком потенціалу країн Балтії та майбутнім самітом у Вашингтоні.