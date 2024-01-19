Балтийская оборонная зона появится на границе с РФ и РБ

Министры обороны стран Балтии подписали 19 января в Риге соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут на своих границах оборонную зону. Она будет состоять из различных оборонных объектов, целью которых является сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы со стороны России и Беларуси.

Страны Балтии будут вместе укреплять границы с РФ и РБ

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание общей балтийской оборонной зоны на границе России и Беларуси.

Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.

Так, министры обороны подписали сегодня в Риге соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут на своих границах оборонную зону, состоящую из различных оборонных объектов, целью которых является сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы.

Балтийская оборонная зона – это тщательно продуманный проект, необходимость которого вытекает из ситуации с безопасностью. Война России в Украине показала, что кроме техники, боеприпасов и живой силы нам нужны также объекты физической обороны на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра, – заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Поделиться

По его словам, целью оборонных объектов является предотвращение военного конфликта в их регионе.

Это делается для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, они будут готовы к разным событиям быстрее.

Балтийская оборонная зона: что известно

Концепция оборонных объектов основывается на соглашении на саммите НАТО в Мадриде о том, что союзники должны быть защищены с первого метра, а также новые планы региональной обороны.

Прибалтийская зона обороны по своей сути является комплексом мер предупреждения и полевой охраны, элементы которого на местности поддерживают деятельность обороняющихся оборонительных частей в опорных пунктах, чтобы пресечь, в случае необходимости, нападение частей агрессии.

Элементы будут разбросаны по ландшафту с учетом результатов анализа противника и окружающей среды, а также плана боя подразделений сил обороны.

Прибалтика – это один район боевых действий, и потому оборонные объекты строятся совместно с Латвией и Литвой, – пишет Минобороны Эстонии. Поделиться

О чем еще договорились министры стран Балтии

В мирное время в зоне охраны не будут размещаться взрывчатые вещества и другие препятствия, создаваться сеть опорных пунктов и линий раздачи. Все процессы осуществляются в сотрудничестве с местными общинами и согласования с землевладельцами.

Министры обороны также подписали соглашение о намерениях по системам залпового огня HIMARS, целью которого является создание основы для совместного использования системы вооружения как в мирное, так и военное время.

Министры обороны Эстонии и Латвии также подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению воздушной безопасности НАТО по авиабазе Лиелварде в Латвии, пока взлетно-посадочная полоса на авиабазе Эмари находится на ремонте.

Кроме того, министры обороны обсудили вопросы, связанные с поддержкой Украины, развитием потенциала стран Балтии и предстоящим саммитом в Вашингтоне.