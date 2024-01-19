Балтийская оборонная зона появится на границе с РФ и РБ

Министры обороны стран Балтии подписали 19 января в Риге соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут на своих границах оборонную зону. Она будет состоять из различных оборонных объектов, целью которых является сдерживание и при необходимости защита от военной угрозы со стороны России и Беларуси.
Страны Балтии будут вместе укреплять границы с РФ и РБ
Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание общей балтийской оборонной зоны на границе России и Беларуси.
Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.
Так, министры обороны подписали сегодня в Риге соглашение, согласно которому Эстония, Латвия и Литва в ближайшие годы создадут на своих границах оборонную зону, состоящую из различных оборонных объектов, целью которых является сдерживание и, при необходимости, защита от военной угрозы.
По его словам, целью оборонных объектов является предотвращение военного конфликта в их регионе.
Это делается для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, они будут готовы к разным событиям быстрее.
Балтийская оборонная зона: что известно
Концепция оборонных объектов основывается на соглашении на саммите НАТО в Мадриде о том, что союзники должны быть защищены с первого метра, а также новые планы региональной обороны.
Прибалтийская зона обороны по своей сути является комплексом мер предупреждения и полевой охраны, элементы которого на местности поддерживают деятельность обороняющихся оборонительных частей в опорных пунктах, чтобы пресечь, в случае необходимости, нападение частей агрессии.
Элементы будут разбросаны по ландшафту с учетом результатов анализа противника и окружающей среды, а также плана боя подразделений сил обороны.
О чем еще договорились министры стран Балтии
В мирное время в зоне охраны не будут размещаться взрывчатые вещества и другие препятствия, создаваться сеть опорных пунктов и линий раздачи. Все процессы осуществляются в сотрудничестве с местными общинами и согласования с землевладельцами.
Министры обороны также подписали соглашение о намерениях по системам залпового огня HIMARS, целью которого является создание основы для совместного использования системы вооружения как в мирное, так и военное время.
Министры обороны Эстонии и Латвии также подписали соглашение о сотрудничестве по обеспечению воздушной безопасности НАТО по авиабазе Лиелварде в Латвии, пока взлетно-посадочная полоса на авиабазе Эмари находится на ремонте.
Кроме того, министры обороны обсудили вопросы, связанные с поддержкой Украины, развитием потенциала стран Балтии и предстоящим саммитом в Вашингтоне.
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