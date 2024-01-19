Путін наказав своїм посіпакам шукати майно Російської імперії за кордоном

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист закордонної нерухомості, що належить Росії, включно з періодом часів СРСР і Російської імперії.
Путін хоче розпочати за кордоном пошук майна Російської імперії
У документі, який підписав очільник Кремля, йдеться про те, що цим питанням будуть займатися Управління справами президента та Міністерство закордонних справ РФ.
Що важливо розуміти, Путін ухвалив це рішення на тлі активної реалізації Євросоюзом пропозиції Єврокомісії про використання доходів 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії в інтересах України.
Реагуючи на рішення офіційного Брюсселю, Москва почала погрожувати можливими судовими розглядами, а також пообіцяла дзеркальну відповідь у разі конфіскації російських активів.
За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, команда російського диктатора Путіна розцінює будь-які спроби конфіскації як "пряму крадіжку".
Євросоюз уже працює над пропозиціями щодо заморожених активів РФ
16 січня офіційно стало відомо, що у Брюсселі стартували технічні роботи задля реалізації пропозицій щодо використання заморожених російських активів на користь України.
Що важливо розуміти, саме Бельгія перейняла головування на Раді ЄС з економічних і фінансових питань.
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