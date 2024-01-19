Путін наказав своїм посіпакам шукати майно Російської імперії за кордоном

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про виділення коштів на пошук, оформлення та юридичний захист закордонної нерухомості, що належить Росії, включно з періодом часів СРСР і Російської імперії.

Путін хоче розпочати за кордоном пошук майна Російської імперії

У документі, який підписав очільник Кремля, йдеться про те, що цим питанням будуть займатися Управління справами президента та Міністерство закордонних справ РФ.

Виділені кошти призначені для покриття витрат, пов'язаних із "здійсненням пошуку нерухомого майна РФ, колишньої Російської імперії, колишнього СРСР, належним оформленням прав і юридичним захистом цього майна". Поширити

Що важливо розуміти, Путін ухвалив це рішення на тлі активної реалізації Євросоюзом пропозиції Єврокомісії про використання доходів 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії в інтересах України.

Реагуючи на рішення офіційного Брюсселю, Москва почала погрожувати можливими судовими розглядами, а також пообіцяла дзеркальну відповідь у разі конфіскації російських активів.

За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, команда російського диктатора Путіна розцінює будь-які спроби конфіскації як "пряму крадіжку".

Євросоюз уже працює над пропозиціями щодо заморожених активів РФ

16 січня офіційно стало відомо, що у Брюсселі стартували технічні роботи задля реалізації пропозицій щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Щодо заморожених та іммобілізованих активів, ми проаналізували пропозиції Єврокомісії та Високого представника (Жозепа Борреля — ред.), отримані в грудні 2023 року, і підтвердили наші рішучі зобов'язання щодо швидкого їх виконання. Робота на технічному рівні розпочалася, і ми прагнемо досягти швидкого прогресу, — повідомив глава МЗС Бельгії Вінсент ван Петергем. Поширити

Що важливо розуміти, саме Бельгія перейняла головування на Раді ЄС з економічних і фінансових питань.