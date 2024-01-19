Путин приказал искать имущество Российской империи за границей
Категория
Мир
Дата публикации

Путин приказал искать имущество Российской империи за границей

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту принадлежащей России зарубежной недвижимости, включая период времен СССР и Российской империи.

Путин хочет начать за границей поиск имущества Российской империи

В документе, который подписал глава Кремля, речь идет о том, что этим вопросом будут заниматься Управделами президента и Министерство иностранных дел РФ.

Выделенные средства предназначены для покрытия расходов, связанных с "осуществлением поиска недвижимого имущества РФ, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащего оформлением прав и юридической защитой этого имущества".

Что важно понимать, Путин принял это решение на фоне активной реализации Евросоюзом предложения Еврокомиссии по использованию доходов 300 миллиардов долларов замороженных активов России в интересах Украины.

Реагируя на решение официального Брюсселя, Москва начала угрожать возможными судебными разбирательствами, а также пообещала зеркальный ответ в случае конфискации российских активов.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, команда российского диктатора Путина расценивает любые попытки конфискации как "прямую кражу".

Евросоюз уже работает над предложениями по замороженным активам РФ

16 января официально стало известно, что в Брюсселе стартовали технические работы по реализации предложений с целью использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Относительно замороженных и иммобилизованных активов мы проанализировали предложения Еврокомиссии и Высокого представителя (Жозепа Борреля — ред.), полученные в декабре 2023 года, и подтвердили наши решительные обязательства по быстрому их выполнению. Работа на техническом уровне началась, и мы стремимся добиться быстрого прогресса, - сообщил глава МИД Бельгии Винсент ван Петергем.

Что важно понимать, именно Бельгия приняла председательство в Совете ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

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