В Польше фермеры анонсировали масштабный протест, который планируется провести 24 января. Причина для него – ухудшение ситуации в отрасли и наплыва агроимпорта из Украины.

В Польше фермеры планируют перекрыть все дороги из-за импорта зерна из Украины

В частности, фермеры призывают своих коллег выйти на протест 24 января и перекрыть дороги по всей стране на два часа, начиная с 12:00. Они хотят выразить протест против импорта зерна из Украины и против идей Европейского Союза, которые могут существенно ограничить производство растениеводства и животноводства в Польше.

Уже известно, что в акции протеста примут участие фермеры из Бани, Пижице, Мыслибуж, Козелице, Липьяны, Тщинско-Здруй, Пшелевице.

От имени правления Национального совета сельскохозяйственных палат я поддерживаю акцию протеста, объявленную Солидарностью RI 24 января 2024 года, и призываю фермеров принять участие в совместно организованных мероприятиях, — заявил президент Национального совета сельскохозяйственных палат Виктор Шмулевич. Поделиться

Блокада украинской границы

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

Уже 16 января польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта 2024 года.