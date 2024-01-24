Польські фермери розпочинають загальнонаціональний протест щодо імпорту зерна з України

24 січня у Польщі починається загальнонаціональний протест фермерів, які вимагатимуть захистити їхній бізнес від імпорту з третіх країн, зокрема з України.

Що відомо про великі протести польських фермерів

Аграрії планують вийти на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях по всій Польщі.

Більшість протестів розпочнуть о 12 годині за місцевим часом, проте у Свєнтокшиському воєводстві протест вже розпочався — там рух водіїв на дорогах гальмує колона тракторів.

Фото — rmf24.pl

Фермери висувають дві основні вимоги. Вони вимагають зупинити «безконтрольний імпорт» сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів.

Це нібито загрожує польським фермерам. Страйк також має привернути увагу до необхідності підготовки стратегії вступу України до Європейського Союзу у сфері сільського господарства.

Також фермери хочуть перегляду Єдиної аграрної політики і змін та більшої «гнучкості» до Національного стратегічного плану на увесь бюджетний період до 2027 року.

Що цьому передувало

З 6 листопада 2023 року перевізники Польщі розпочали страйки на кордоні з Україною. Основна вимога перевізників — скасування так званого транспортного безвізу для українських міжнародних перевізників.

Під час візиту до Києва новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що Україна та Польща знайдуть вигідний для сільгоспвиробників обох країн вихід.

Водночас прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ обіцяв докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати інтереси польських фермерів і перевізників, а також висловив очікування, що й Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.

Перед цим повідомляли, що Польща виступить проти пропозиції Європейської комісії продовжити ще на рік, до червня 2025-го, режим пільгової торгівлі для України.