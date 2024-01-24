Польские фермеры начинают общенациональный протест по импорту зерна из Украины

24 января в Польше начинается общенациональный протест фермеров, которые потребуют защитить их бизнес от импорта из третьих стран, в том числе из Украины.

Что известно о больших протестах польских фермеров

Аграрии планируют выйти на дороги городов и сел со своими тракторами и другой техникой более чем в 150 местах по всей Польше.

Большинство протестов начнут в 12 часов по местному времени, однако в Свентокшиском воеводстве протест уже начался — там движение водителей на дорогах тормозит колонна тракторов.

Фото — rmf24.pl

Фермеры предъявляют два основных требования. Они требуют остановить «бесконтрольный импорт» сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты.

Это угрожает польским фермерам. Забастовка также должна обратить внимание на необходимость подготовки стратегии вступления Украины в Европейский Союз в сфере сельского хозяйства.

Также фермеры хотят пересмотра Единой аграрной политики и изменений и большей «гибкости» в Национальный стратегический план на весь бюджетный период до 2027 года.

Что этому предшествовало

С 6 ноября 2023 г. перевозчики Польши начали забастовки на границе с Украиной. Основное требование перевозчиков — отмена так называемого транспортного безвиза для украинских международных перевозчиков.

В ходе визита в Киев новый премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что Украина и Польша найдут выгодный для сельхозпроизводителей обеих стран выход.

В то же время, премьер Украины Денис Шмигаль заявил, что Киев обещал приложить максимум усилий, чтобы не навредить и поддержать интересы польских фермеров и перевозчиков, а также выразил ожидание, что и Польша сделает шаги по снятию ограничений для украинских фермеров и производителей.

До этого сообщали, что Польша выступит против предложения Европейской комиссии продлить еще на год, до июня 2025-го, режим льготной торговли для Украины.