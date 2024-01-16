Польские перевозчики разблокировали два важных пункта пропуска
Категория
Мир
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Польские перевозчики разблокировали два важных пункта пропуска

ГПСУ
Грузовики
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Польские перевозчики разблокировали пункт пропуска "Корчева - Краковец" и "Рава-Русская - Гребенное". Они являются одними из трех больших грузовых пунктов пропуска на границе между Украиной и Польшей.

Что известно о разблокировании пунктов пропуска

По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня около 16:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Краковец-Корчевая" и "Рава-Русская-Гребенное".

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме, сообщили в ГНСУ.

Сообщается, что пограничники совместно с работниками контрольных служб работают с тем, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

В настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков. Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Блокада польскими перевозчиками пунктов пропуска

С 6 ноября перевозчики Польши начали забастовку на границе с Украиной, заблокировав три пункта пропуска для проезда грузового транспорта: Корчева — Краковец, Позвоночное — Рава-Русская и Дорогуск — Ягодин.

Основным требованием перевозчиков было отмена так называемого транспортного безвиза для украинских международных перевозчиков. 27 декабря польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша близка к тому, чтобы прекратить блокаду украинской границы.

Кроме перевозчиков, границу блокировали и польские фермеры. Они ограничивали движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини - Медика", требуя дотаций на закупку кукурузы и оставление сельскохозяйственного налога без изменений. Однако после переговоров с новым правительством 7 января они отказались от блокировки границы.

16 января польские перевозчики, заблокировавшие пункты пропуска на границе с Украиной, достигли соглашения с правительством и договорились приостановить свой протест в трех населенных пунктах - Корчево, Хребенне, Дорогуск.

Согласно соглашению блокаду прекратят до 1 марта. За это время польское правительство обязуется решить проблемы перевозчиков.

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