Польські перевізники розблокували два важливі пункти пропуску

Польські перевізники розблокували пункт пропуску “Корчова — Краківець” та “Рава-Руська — Гребенне”. Вони є одними з трьох великих вантажних пунктів пропуску на кордоні між Україною й Польщею.

Що відомо про розблокування пунктів пропуску

За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні близько 16:00 (за київським часом) завершилася акція протесту перед пунктами пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Гребенне".

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі, — повідомили в ДПСУ. Поширити

Повідомляється, що прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

На даний час на вʼїзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок. Водіїв та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Блокада польськими перевізниками пунтків пропуску

З 6 листопада перевізники Польщі розпочали страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту: «Корчова — Краківець», «Хребенне — Рава-Руська» та «Дорогуськ — Ягодин».

Основна вимога перевізників була скасування так званого транспортного безвізу для українських міжнародних перевізників. 27 грудня польський премʼєр Дональд Туск заявив, що Польща близька до того, щоб припинити блокаду українського кордону.

Крім перевізників кордон блокували й польські фермери. Вони обмежували рух вантажівок у пункті пропуску «Шегині — Медика», вимагаючи дотацій на закупівлю кукурудзи й залишення сільськогосподарського податку без змін. Однак після переговорів із новим урядом, 7 січня вони відмовилися від блокування кордону.

16 січня польські перевізники, які заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною, досягли угоди з урядом та домовились призупинити свій протест в трьох населених пунктах — Корчова, Хребенне, Дорогуськ.

Згідно з угодою, блокаду припинять до 1 березня. За цей час польський уряд зобовʼязується вирішити проблеми перевізників.