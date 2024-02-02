Венгерские фермеры собираются на протест на границе Украины

9 февраля венгерские фермеры будут протестовать на границе с Украиной в районе города Захонь. Они выступают против продления Евросоюзом льготного режима торговли с Украиной.
Протесты венгерских фермеров
Руководитель Ассоциации объединений венгерских фермеров (Magosz) Иштван Якаб сказал, что венгерским фермерам приходится конкурировать с продуктами, производство которых не должно отвечать требованиям ЕС.
После того как в прошлом году Еврокомиссия не продлила запрет на импорт украинского зерна, Венгрия, Польша и Словакия сделали это самостоятельно.
По словам министра сельского хозяйства Иштвана Надя, Брюссель планирует продлить льготную торговлю с Украиной до июня 2025 года, не предлагая никакого решения проблем импорта украинского зерна.
Польские фермеры готовят новый протест
С 9 февраля по 10 марта польские фермеры собираются блокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также дороги и автомагистрали по всей стране.
Инициатором выступил независимый профсоюз фермеров «Солидарность», заявив, что "их терпение кончилось", а позиция Брюсселя неприемлема для всего аграрного сообщества.
Напомним, что еще 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Они закончились 17 января 2024 года, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками.
В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.
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