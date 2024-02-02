Венгерские фермеры собираются на протест на границе Украины

9 февраля венгерские фермеры будут протестовать на границе с Украиной в районе города Захонь. Они выступают против продления Евросоюзом льготного режима торговли с Украиной.

Протесты венгерских фермеров

Руководитель Ассоциации объединений венгерских фермеров (Magosz) Иштван Якаб сказал, что венгерским фермерам приходится конкурировать с продуктами, производство которых не должно отвечать требованиям ЕС.

Венгерские фермеры поддерживают правительство Венгрии, которое также защищает наши интересы от Брюсселя, — написал Магош в заявлении. Поделиться

После того как в прошлом году Еврокомиссия не продлила запрет на импорт украинского зерна, Венгрия, Польша и Словакия сделали это самостоятельно.

По словам министра сельского хозяйства Иштвана Надя, Брюссель планирует продлить льготную торговлю с Украиной до июня 2025 года, не предлагая никакого решения проблем импорта украинского зерна.

Понятно, что в нынешней ситуации венгерские фермеры все еще могут полагаться только на правительство, поэтому Венгрия сохранит национальный запрет на импорт продукции из Украины до тех пор, пока не будет найдено равноценное международное решение, — написал он на своей странице в Facebook. Поделиться

Польские фермеры готовят новый протест

С 9 февраля по 10 марта польские фермеры собираются блокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также дороги и автомагистрали по всей стране.

Инициатором выступил независимый профсоюз фермеров «Солидарность», заявив, что "их терпение кончилось", а позиция Брюсселя неприемлема для всего аграрного сообщества.

Напомним, что еще 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Они закончились 17 января 2024 года, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками.

В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.