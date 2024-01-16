Польща вимагає від ЄС скасувати безмитний режим з Україною

Уряд під керівництвом прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска має намір виступити проти продовження режиму безмитної торгівлі з Україною.

Польща хоче скасувати режим вільної торгівлі з Україною

За інформацією журналістів видання, Єврокомісія хоче запропонувати країнам ЄС продовження режиму безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Однак рішення має бути ухвалене більшістю голосів країн-членів ЄС, тоді як Польща вже планує виступити проти.

Інтереси польських фермерів, наша продовольча безпека та прибуткове виробництво є пріоритетними, — зазначає заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак. Поширити

Автори матеріалу наголошують, що продовження урядом Туска протекціоністської політики попередників з уряду Матеуша Моравецького є порушенням публічних обіцянок діючого прем’єр-міністра Польщі щодо змін у політиці до України.

Це підкреслює складність для польського прем’єр-міністра знайти баланс між його проєвропейською програмою та інтересами фермерів і перевізників, які хочуть зберегти заборону на імпорт і блокують пункти пропуску країни з Україною з листопада, щоб змусити уряд підтримати свої вимоги, — зазначається у матеріалі. Поширити

Журналісти також звертають увагу на те, що після зайняття посади прем’єр-міністра Туск не наважився віддати наказ про силове розблокування пунктів пропуску на кордоні з Україною.

У п'ятницю Туск заявив, що Польща продовжить надавати повну підтримку Україні у її війні проти Росії, але він також пообіцяв захищати ключові сектори польської економіки від нечесної конкуренції.

При цьому він повторив тезу своїх попередників про те, що допомога ЄС сільському господарству України є стимулом для агро-олігархів, а не дрібних фермерів.

Що відомо про позицію інших країн ЄС

Наразі керівники мінсільгоспів Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини вимагають від Єврокомісії повернути імпортне мито на українське зерно.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що вони поінформували Брюссель про зміни в динаміці українського експорту до ЄС і втрату їхніми країнами ринків збуту зернових і олійних культур.

В останні роки фермери все більше занепокоєні збільшенням експорту з України, на додаток до проблем, пов'язаних з високими виробничими витратами, зростанням цінових ризиків та ризиків для доходів, а також несприятливими кліматичними умовами. Основною причиною цього є те, що українська сільськогосподарська продукція, яка є дешевшою завдяки різним стандартам виробництва та розмірам господарств, витісняється з їхніх традиційних експортних ринків, — йдеться у заяві угорського міністра. Поширити

Він закликав Брюссель запровадити тарифи "на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію", а також заявив, що українські товари та сільськогосподарська продукція "часто мають сумнівну якість".