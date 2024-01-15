Польща виступить проти пропозицій ЄС продовжити торговельні пільги для України — FT

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск продовжить політику попереднього уряду країни і збирається виступати проти відновлення угоди ЄС про вільну торгівлю з Україною.

Польща виступить проти продовження пільг ЄС для торгівлі з Україною

16 січня Єврокомісія озвучить пропозицію продовжити режим пільгової торгівлі для України до червня 2025 року.

Однак позиція Польщі не вплине на результат рішення, оскільки рішення приймається більшістю голосів.

Financial Times зазначає, що, вступивши на посаду минулого місяця, Туск обіцяв повернути Польщу в центр формування політики ЄС після років ворожнечі з Брюсселем. Проте, всупереч обіцянці, наразі він дотримується політики, запропонованої євроскептичним урядом на чолі з партією «Право і справедливість» (PiS).

Польські фермери та перевізники хочуть зберегти заборону на імпорт товарів з України і з листопада блокують пункти пропуску з Україною, щоб змусити уряд підтримати свої вимоги.

Туск відвідає Україну

Найближчими днями Дональд Туск повинен здійснити візит до Києва.

Метою відвідин, як пише Financial Times, буде послаблення напруги через блокаду кордону і досягнення компромісу щодо заборони імпорту українського зерна, яку уряд PiS наклав минулої весни.

12 січня Туск запевнив, що Польща надаватиме повну підтримку Україні, але він також пообіцяв захищати ключові сектори польської економіки від нечесної конкуренції.

Він закликав Київ допомогти припинити «гру брудних інтересів» у транскордонній торгівлі, повторивши заяву PiS про те, що допомога ЄС сільському господарству України є поштовхом для олігархів, які контролюють цей сектор, а не дрібних фермерів.

Я очікую, що українська сторона допоможе нам вилікувати ці патології, щоб нашим фермерам і перевізникам не довелося блокувати кордони, — сказав він під час інтерв’ю трьом головним телерадіокомпаніям Польщі. Поширити

За даними FT, Туск прагне укласти угоду, подібну до тієї, що була укладена з Румунією та Болгарією.

Минулого року вони зняли блокаду в обмін на те, що Україна погодила систему ліцензування експорту, яка обмежила потік товарів в їхні країни.