Польша выступит против предложений ЕС продлить торговые льготы для Украины — FT

Премьер-министр Польши Дональд Туск продолжит политику предыдущего правительства страны и намерен выступать против возобновления соглашения ЕС о свободной торговле с Украиной.

Польша выступит против продления льгот ЕС для торговли с Украиной

16 января Еврокомиссия озвучит предложение продлить режим льготной торговли для Украины до июня 2025 года.

Однако позиция Польши не повлияет на результат решения, поскольку решение принимается большинством голосов.

Financial Times отмечает, что, вступив в должность в прошлом месяце, Туск обещал вернуть Польшу в центр формирования политики ЕС после лет вражды с Брюсселем. Однако, вопреки обещанию, он придерживается политики, предложенной евроскептическим правительством во главе с партией «Право и справедливость» (PiS).

Польские фермеры и перевозчики хотят сохранить запрет на импорт товаров из Украины и с ноября блокируют пункты пропуска из Украины, чтобы заставить правительство поддержать свои требования.

Туск посетит Украину

В ближайшие дни Дональд Туск должен совершить визит в Киев.

Целью визита, как пишет Financial Times, будет ослабление напряжения из-за блокады границы и достижения компромисса по запрету импорта украинского зерна, которое правительство PiS наложило прошлой весной.

12 января Туск заверил, что Польша будет оказывать полную поддержку Украине, но также пообещал защищать ключевые секторы польской экономики от нечестной конкуренции.

Он призвал Киев помочь прекратить "игру грязных интересов" в трансграничной торговле, повторив заявление PiS о том, что помощь ЕС сельскому хозяйству Украины является толчком для олигархов, контролирующих этот сектор, а не мелких фермеров.

Я ожидаю, что украинская сторона поможет нам вылечить эти патологии, чтобы нашим фермерам и перевозчикам не пришлось блокировать границы, — сказал он во время интервью трем главным телерадиокомпаниям Польши. Поделиться

По данным FT, Туск стремится заключить соглашение, подобное заключенному с Румынией и Болгарией.

В прошлом году они сняли блокаду в обмен на то, что Украина согласовала систему лицензирования экспорта, ограничившую поток товаров в их страны.