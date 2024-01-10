Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский написал в письме еврокомиссару по вопросам торговли, что он "категорически против" продолжения свободной торговли с Украиной. Брюссель работает над постановлением о продлении либерализации торговли до июня 2025 года.
Польский министр призвал Еврокомиссию не продолжать беспошлинную торговлю с Украиной
По словам Чеслава Секерского, полная либерализация торговли, введенная ЕС после начала войны, имела "контрпродуктивный эффект".
Министр отметил, что, например, импорт сахара из Украины вырос в двадцать раз. По его мнению, с Украиной необходимо начать переговоры "о постепенной, взаимной либерализации, которая бы сопровождалась постепенным приведением украинского сельского хозяйства в стандарты и права ЕС".
В письме Секерский призвал исключить сахар, мясо птицы и яйца из постановления о свободной торговле ЕС и установления усиленных защитных положений.
В то же время, Секерский анонсирует возвращение Польши к переговорам в рамках Координационной платформы ЕС, в которой принимают участие Украина, Еврокомиссия и соседние с Украиной страны «для поиска эффективных и приемлемых механизмов». Правительство PiS отказалось от участия в этой Платформе в знак протеста против того, что Еврокомиссия не продлила эмбарго ЕС на украинское зерно. Министр Сикерский также выразил готовность встретиться с еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом.
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