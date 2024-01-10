Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський написав у листі до єврокомісара з питань торгівлі, що він "категорично проти" продовження вільної торгівлі з Україною. Брюссель працює над постановою про продовження лібералізації торгівлі до червня 2025 року.

Польський міністр закликав Єврокомісію не продовжувати безмитну торгівлю з Україною

За словами Чеслава Сєкерського, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, мала "контрпродуктивний ефект".

Проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але "також цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату, — наголошує Сєкєрський. Поширити

Міністр зауважив, що, наприклад, імпорт цукру з України зріс у двадцять разів. На його думку, з Україною необхідно почати переговори "про поступову, взаємну лібералізацію, яка б супроводжувалася поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і права ЄС".

У листі Сєкєрський закликав виключити цукор, м'ясо птиці та яйця з постанови про вільну торгівлю ЄС і встановлення посилених захисних положень.

Водночас Сєкерський анонсує повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС, в якій беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни «для пошуку ефективних і прийнятних механізмів». Уряд PiS відмовився від участі в цій Платформі на знак протесту проти того, що Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно. Міністр Сікерський також висловив готовність зустрітися з єврокомісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом.