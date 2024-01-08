Польща могла перешкоджати розслідуванню актів саботажу на "Північних потоках"

Європейські слідчі, які розслідували вибухи на Північних потоках восени 2022 року, заявили, що польські чиновники не поспішали оприлюднювати інформацію та приховували ключові докази про пересування підозрюваних диверсантів на польській території.

Розслідування вибухів на Північних потоках

Німецьке видання finanzen.net пише, що слідчі сподіваються, що новий уряд у Варшаві, який приступив до виконання обов’язків у грудні, допоможе роз’яснити цю справу.

За даними видання, європейські слідчі припускають, що атаку було здійснено з України через Польщу.

Однак відсутність співпраці з боку Варшави ускладнює визначення того, чи стався напад з відома чи без відома колишнього польського уряду, - заявили високопосадовці. Поширити

Деякі слідчі розглядають можливість звернутися за допомогою до нового польського прем’єр-міністра Дональда Туска.

Видання пише, що будь-яка підозра, що Польща може приховувати інформацію про атаку на союзника по НАТО, підірве довіру до альянсу.

Однак жодних доказів причетності польського уряду до вибухів поки не надано. І навіть якщо деякі польські чиновники були причетні, це могло статися без відома політичного керівництва, вважають слідчі. Поширити

Вибухи на Північних потоках

Трубопровід Nord Stream через Балтійське море, що з'єднує Росію з Німеччиною, був підірваний у вересні 2022 року.

Оператор газогонів Nord Stream AG заявив, що руйнування відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Це посилило тиск на Німеччину та інші країни, щодо встановлення незалежності від російських енергоносіїв.

ЄС і НАТО назвали вибухи "навмисним актом" саботажу. Польща та Україна вважають Росію відповідальною.

Вибухи називають найбільшим актом саботажу на європейському континенті з часів Другої світової війни.