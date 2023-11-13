Близький Схід та Північні потоки. Як РФ відвертає увагу від України на світовій арені

У рамках нової російської інформаційної атаки «Майдан-3», спецслужби РФ не лише прагнуть дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, а й зменшити підтримку Києва у світі.

ІПСО РФ проти України на міжнародній арені

Як стало відомо online.ua з власних джерел в секторі безпеки та оборони України, під час інформаційної атаки «Майдан-3», на міжнародній арені РФ продовжить просувати теми Близького Сходу задля відвернення уваги від війни в Україні та зменшення міжнародної допомоги.

Україну будуть представляти як суцільне “Гуляйполе” без ознак цивілізованості та законності з постійними сварками на рівні вищого керівництва держави. Поширити

Зокрема нової сили наберуть теорії щодо причетності України до підриву «Північних потоків».

Метою інформаційного «проєкту» російських спецслужб є довести неспроможність України як самостійної держави, адже начебто її керівництво «нездатне до ефективного управління, а народ не може обрати достойних лідерів».

Таким чином РФ знову намагається представити Україну як «failed state» (неспроможну державу).

Тож дружні до Росії політичні сили на «заході» будуть переконувати опонентів та виборців у необхідності переключити вектор підтримки з України на Ізраїль.

Українські спецслужби будуть протистояти таким атаками, але всім українцям важливо пам’ятати, що «війна на виснаження» це не лише про мобілізацію, танки та дрони. Це стійкість до внутрішніх протистоянь, які Росія активно провокуватиме. Поширити

Водночас, російські стратеги впевнені, що їхній режим та суспільство значно стабільніші та стійкіші до інформаційних і безпекових впливів.

Що відомо про інформаційну атаку «Майдан-3»

Ідеологом російського “проєкту“ є Владислав Сурков, один з авторів «Новоросії», а куратором - перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко.

Інформаційна операція проводитиметься в різних куточках світу, матиме комплексний багатовекторний характер.

На неї РФ витратила півтора мільярда доларів. Це найдорожча подібна атака проти України з 2014 року.

Вона спрямована перш за все на внутрішню на дестабілізацію України, шляхом провокації конфліктів з приводу важливих для українців тем: загальна втома від війни, уявна «безперспективність опору», корупція, неефективність міжнародних організацій, зупинка допомоги від міжнародних партнерів, мобілізація, обміни військовополоненими.