Ближний Восток и Северные потоки. Как РФ отвлекает внимание от Украины на мировой арене
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Мир
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Ближний Восток и Северные потоки. Как РФ отвлекает внимание от Украины на мировой арене

РФ
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Источник:  online.ua

В рамках новой российской информационной атаки «Майдан-3» спецслужбы РФ не только стремятся дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, но и уменьшить поддержку Киева в мире.

ИПСО РФ против Украины на международной арене

Как стало известно online.ua из собственных источников в секторе безопасности и обороны Украины, во время информационной атаки «Майдан-3», на международной арене РФ продолжит продвигать темы Ближнего Востока для отвлечения внимания от войны в Украине и уменьшения международной помощи.

Украину будут представлять как сплошное Гуляйполе без признаков цивилизованности и законности с постоянными ссорами на уровне высшего руководства государства.

В частности, новую силу наберут теории относительно причастности Украины к подрыву «Северных потоков» .

Целью информационного «проекта» российских спецслужб является доказать несостоятельность Украины как самостоятельного государства, ведь вроде бы ее руководство «неспособно к эффективному управлению, а народ не может выбрать достойных лидеров».

Таким образом, РФ вновь пытается представить Украину как «failed state» (несостоятельное государство).

Поэтому дружественные России политические силы на «западе» будут убеждать оппонентов и избирателей в необходимости переключить вектор поддержки из Украины на Израиль.

Украинские спецслужбы будут противостоять таким атакам, но всем украинцам важно помнить, что «война на истощение» это не только о мобилизации, танках и дронах. Это устойчивость к внутренним противостояниям, которые Россия будет активно провоцировать.

В то же время, российские стратеги уверены, что их режим и общество значительно стабильнее и устойчивее к информационным и безопасным воздействиям.

Что известно об информационной атаке «Майдан-3»

Идеологом российского "проекта" является Владислав Сурков, один из авторов "Новороссии", а куратором - первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Информационная операция будет проводиться в разных уголках мира, будет носить комплексный многовекторный характер.

На нее РФ потратила полтора миллиарда долларов. Это самая дорогая подобная атака против Украины с 2014 года.

Она направлена прежде всего на внутреннюю дестабилизацию Украины, путем провокации конфликтов по поводу важных для украинцев тем: общая усталость от войны, мнимая «бесперспективность сопротивления», коррупция, неэффективность международных организаций, остановка помощи от международных партнеров, мобилизация, обмены военнопленными.

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