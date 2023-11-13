Ближний Восток и Северные потоки. Как РФ отвлекает внимание от Украины на мировой арене

В рамках новой российской информационной атаки «Майдан-3» спецслужбы РФ не только стремятся дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, но и уменьшить поддержку Киева в мире.
ИПСО РФ против Украины на международной арене
Как стало известно online.ua из собственных источников в секторе безопасности и обороны Украины, во время информационной атаки «Майдан-3», на международной арене РФ продолжит продвигать темы Ближнего Востока для отвлечения внимания от войны в Украине и уменьшения международной помощи.
В частности, новую силу наберут теории относительно причастности Украины к подрыву «Северных потоков» .
Целью информационного «проекта» российских спецслужб является доказать несостоятельность Украины как самостоятельного государства, ведь вроде бы ее руководство «неспособно к эффективному управлению, а народ не может выбрать достойных лидеров».
Таким образом, РФ вновь пытается представить Украину как «failed state» (несостоятельное государство).
Поэтому дружественные России политические силы на «западе» будут убеждать оппонентов и избирателей в необходимости переключить вектор поддержки из Украины на Израиль.
В то же время, российские стратеги уверены, что их режим и общество значительно стабильнее и устойчивее к информационным и безопасным воздействиям.
Что известно об информационной атаке «Майдан-3»
Идеологом российского "проекта" является Владислав Сурков, один из авторов "Новороссии", а куратором - первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Информационная операция будет проводиться в разных уголках мира, будет носить комплексный многовекторный характер.
На нее РФ потратила полтора миллиарда долларов. Это самая дорогая подобная атака против Украины с 2014 года.
Она направлена прежде всего на внутреннюю дестабилизацию Украины, путем провокации конфликтов по поводу важных для украинцев тем: общая усталость от войны, мнимая «бесперспективность сопротивления», коррупция, неэффективность международных организаций, остановка помощи от международных партнеров, мобилизация, обмены военнопленными.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-