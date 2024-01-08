Польша могла препятствовать расследованию актов саботажа на "Северных потоках"

Европейские следователи, расследовавшие взрывы на Северных потоках осенью 2022 года, заявили, что польские чиновники не спешили обнародовать информацию и скрывали ключевые доказательства передвижения подозреваемых диверсантов на польской территории.
Расследование взрывов на Северных потоках
Немецкое издание finanzen.net пишет, что следователи надеются, что новое правительство в Варшаве, приступившее к исполнению обязанностей в декабре, поможет разъяснить это дело.
По данным издания, европейские следователи предполагают, что атака была совершена из Украины через Польшу.
Некоторые следователи рассматривают возможность обратиться за помощью к новому польскому премьер-министру Дональду Туску.
Издание пишет, что любое подозрение, что Польша может скрывать информацию об атаке на союзника по НАТО, подорвет доверие к альянсу.
Взрывы на Северных потоках
Трубопровод Nord Stream через Балтийское море, соединяющий Россию с Германией, был подорван в сентябре 2022 года.
Оператор газопроводов Nord Stream AG заявил, что разрушения произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Это усилило давление на Германию и другие страны по установлению независимости от российских энергоносителей.
ЕС и НАТО назвали взрывы "преднамеренным актом" саботажа. Польша и Украина считают Россию ответственной.
Взрывы называют наибольшим актом саботажа на европейском континенте со времен Второй мировой войны.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-