Польша могла препятствовать расследованию актов саботажа на "Северных потоках"

Европейские следователи, расследовавшие взрывы на Северных потоках осенью 2022 года, заявили, что польские чиновники не спешили обнародовать информацию и скрывали ключевые доказательства передвижения подозреваемых диверсантов на польской территории.

Расследование взрывов на Северных потоках

Немецкое издание finanzen.net пишет, что следователи надеются, что новое правительство в Варшаве, приступившее к исполнению обязанностей в декабре, поможет разъяснить это дело.

По данным издания, европейские следователи предполагают, что атака была совершена из Украины через Польшу.

Однако отсутствие сотрудничества со стороны Варшавы затрудняет определение того, произошло ли нападение с ведома или без ведома бывшего польского правительства, - заявили чиновники. Поделиться

Некоторые следователи рассматривают возможность обратиться за помощью к новому польскому премьер-министру Дональду Туску.

Издание пишет, что любое подозрение, что Польша может скрывать информацию об атаке на союзника по НАТО, подорвет доверие к альянсу.

Однако никаких доказательств причастности польского правительства к взрывам пока не предоставлено. И даже если некоторые польские чиновники были причастны, это могло произойти без ведома политического руководства, считают следователи. Поделиться

Взрывы на Северных потоках

Трубопровод Nord Stream через Балтийское море, соединяющий Россию с Германией, был подорван в сентябре 2022 года.

Оператор газопроводов Nord Stream AG заявил, что разрушения произошли в один день одновременно на трех нитях морских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Это усилило давление на Германию и другие страны по установлению независимости от российских энергоносителей.

ЕС и НАТО назвали взрывы "преднамеренным актом" саботажа. Польша и Украина считают Россию ответственной.

Взрывы называют наибольшим актом саботажа на европейском континенте со времен Второй мировой войны.