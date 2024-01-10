В Польше выступили против продолжения беспошлинной торговли с Украиной
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше выступили против продолжения беспошлинной торговли с Украиной

Польща
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Источник:  RMF FM

Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский написал письмо еврокомиссару по вопросам торговли, в котором подчеркнул, что он "принципиально против" продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Какова позиция Польши по поводу беспошлинной торговли с Украиной

По словам Секерского, полная либерализация торговли, введенная ЕС после начала войны, имела "контрпродуктивный эффект".

Министр заявил, что проблемы с чрезмерным импортом касаются не только зерновых, но и "сахара, мяса птицы, яиц, мягких фруктов (особенно замороженной малины) и яблочного концентрата".

По его словам, импорт сахара из Украины вырос в 20 раз. Министр считает, что с Украиной необходимо начать переговоры "о постепенной, взаимной либерализации, сопровождающейся постепенным приведением украинского сельского хозяйства в стандарты и права ЕС".

Секерский поддержал исключение сахара, мяса птицы и яиц из регламента свободной торговли ЕС и установления усиленных защитных положений.

В то же время, он анонсирует возвращение Польши к переговорам в рамках Координационной платформы ЕС, в которой принимают участие Украина, Еврокомиссия и соседние с Украиной страны "для поиска эффективных и приемлемых механизмов". Предыдущее правительство отказалось от участия в этой Платформе в знак протеста против того, что Еврокомиссия не продлила эмбарго ЕС на украинское зерно.

RMF FM сообщает, что Брюссель работает над постановлением о продлении либерализации торговли с Украиной до июня 2025 года.

Запрет импорта украинского зерна

Напомним, часть стран ЕС весной 2023 г. ввела запрет на импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках государств.

При этом позже решение было введено на уровне Еврокомиссии для Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оно действовало до 15 сентября.

После этого ожидалось, что запрет импорта будет отменен. Но Польша, Венгрия и Словакия решили продолжить подобные меры в одностороннем порядке.

Ранее, в начале января, министр сельского хозяйства и развития села в Польше Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт украинского зерна в его страну будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне ЕС.

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