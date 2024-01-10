У Польщі виступили проти продовження безмитної торгівлі з Україною

Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський написав листа до єврокомісара з питань торгівлі, в якому наголосив, що він "принципово проти" продовження безмитної торгівлі з Україною.

Яка позиція Польщі щодо безмитної торгівлі з Україною

За словами Сєкерського, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, мала "контрпродуктивний ефект".

Міністр заявив, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але й "цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату".

За його словами, імпорт цукру з України зріс у 20 разів. Міністр вважає, що з Україною необхідно почати переговори "про поступову, взаємну лібералізацію, що супроводжується поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і права ЄС".

Сєкерський підтримав виключення цукру, м'яса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС і встановлення посилених захисних положень.

Водночас він анонсує повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС, в якій беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни "для пошуку ефективних і прийнятних механізмів". Попередній уряд відмовився від участі в цій Платформі на знак протесту проти того, що Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.

RMF FM повідомляє, що Брюссель працює над постановою про продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року.

Заборона імпорту українського зерна

Нагадаємо, частина країн ЄС навесні 2023 року запровадила заборону на імпорт українського зерна. Це було з тим, що імпорт сильно впливав ціни на внутрішніх ринках держав.

При цьому пізніше рішення запровадили на рівні Єврокомісії для Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Воно діяло до 15 вересня.

Після цього очікувалося, що заборону імпорту скасують. Але Польща, Угорщина та Словаччина вирішили продовжити такі заходи в односторонньому порядку.

Раніше, на початку січня, міністр сільського господарства і розвитку села в Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт українського зерна до його країни буде діяти, поки не будуть розроблені відповідні правила на рівні ЄС.