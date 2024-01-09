Зеленський провів переговори з президентом Польщі Дудою — перші деталі

Про що говорили Зеленський та Дуда

Зеленський подякував Дуді за непохитну підтримку України на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

Також лідери країн обговорили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу та обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу.

Я та Анджей переконані, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського дому. Майбутнє України та Польщі — у єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці. Поширити

За словами Зеленського, однією з ключових тем розмови була взаємодія в безпековій сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України.

Окремо обговорили питання щодо приєднання Польщі до Спільної декларації лідерів «Групи семи» про надання Україні безпекових гарантій. Поширити

I had a call with @AndrzejDuda to thank our steadfast ally Poland for its support of Ukraine’s path to EU and NATO membership.



Our shared border must be a true European one. A border of unity. There should be no barriers between our peoples. Our future lies in unity, mutual… pic.twitter.com/npkuuYncTI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2024

Гарантії безпеки для України

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни “Великої сімки” погодили Спільну декларацію підтримки України. До неї вже доєдналося щонайменше 30 країн.

У декларації зазначено, що Україна вестиме двосторонні переговори із кожною країною у сфері безпеки.

Серед згаданих сфер — забезпечення ЗСУ усім необхідним військовим обладнанням, зміцнення економіки, технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України.