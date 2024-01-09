Зеленський провів переговори з президентом Польщі Дудою — перші деталі
Категорія
Політика
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Зеленський провів переговори з президентом Польщі Дудою — перші деталі

Володимир Зеленський
Зеленський та Дуда

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою 9 січня. 

Про що говорили Зеленський та Дуда

Зеленський подякував Дуді за непохитну підтримку України на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

Також лідери країн обговорили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу та обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу.

Я та Анджей переконані, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського дому. Майбутнє України та Польщі — у єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці.

За словами Зеленського, однією з ключових тем розмови була взаємодія в безпековій сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України.

Окремо обговорили питання щодо приєднання Польщі до Спільної декларації лідерів «Групи семи» про надання Україні безпекових гарантій.

Гарантії безпеки для України

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни “Великої сімки” погодили Спільну декларацію підтримки України. До неї вже доєдналося щонайменше 30 країн.

У декларації зазначено, що Україна вестиме двосторонні переговори із кожною країною у сфері безпеки.

Серед згаданих сфер — забезпечення ЗСУ усім необхідним військовим обладнанням, зміцнення економіки, технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України.

У разі майбутнього збройного нападу з боку Росії ми маємо намір негайно провести консультації з Україною для визначення відповідних подальших кроків, — зазначено у декларації.

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