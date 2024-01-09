Зеленський провів переговори з президентом Польщі Дудою — перші деталі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою 9 січня.
Про що говорили Зеленський та Дуда
Зеленський подякував Дуді за непохитну підтримку України на шляху до вступу в ЄС і НАТО.
Також лідери країн обговорили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу та обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу.
За словами Зеленського, однією з ключових тем розмови була взаємодія в безпековій сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України.
Гарантії безпеки для України
12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни “Великої сімки” погодили Спільну декларацію підтримки України. До неї вже доєдналося щонайменше 30 країн.
У декларації зазначено, що Україна вестиме двосторонні переговори із кожною країною у сфері безпеки.
Серед згаданих сфер — забезпечення ЗСУ усім необхідним військовим обладнанням, зміцнення економіки, технічної та фінансової підтримки для задоволення нагальних потреб України.
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