Зеленский провел переговоры с президентом Польши Дудой — первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой 9 января.
О чем говорили Зеленский и Дуда
Зеленский поблагодарил Дуду за непреклонную поддержку Украины на пути вступления в ЕС и НАТО.
Лидеры стран обсудили обеспечение финансовой и политической поддержки Украины со стороны Евросоюза и обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Альянса.
По словам Зеленского, одной из ключевых тем разговора было взаимодействие в сфере безопасности с акцентом на ключевых потребностях Сил обороны Украины.
Гарантии безопасности для Украины
12 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе страны Большой семерки согласовали Совместную декларацию поддержки Украины. К ней уже присоединилось не менее 30 стран.
В декларации говорится, что Украина будет вести двусторонние переговоры с каждой страной в сфере безопасности.
Среди этих сфер — обеспечение ВСУ всем необходимым военным оборудованием, укрепление экономики, технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины.
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