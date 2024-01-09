Зеленский провел переговоры с президентом Польши Дудой — первые детали
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Политика
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Зеленский провел переговоры с президентом Польши Дудой — первые детали

Владимир Зеленский
Зеленский и Дуда
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой 9 января.

О чем говорили Зеленский и Дуда

Зеленский поблагодарил Дуду за непреклонную поддержку Украины на пути вступления в ЕС и НАТО.

Лидеры стран обсудили обеспечение финансовой и политической поддержки Украины со стороны Евросоюза и обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Альянса.

Я и Анджей уверены, что взаимодействие Украины и Польши является важным элементом совместного европейского дома. Будущее Украины и Польши – в единстве, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве.

По словам Зеленского, одной из ключевых тем разговора было взаимодействие в сфере безопасности с акцентом на ключевых потребностях Сил обороны Украины.

Отдельно обсудили вопросы присоединения Польши к Совместной декларации лидеров «Группы семи» о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Гарантии безопасности для Украины

12 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе страны Большой семерки согласовали Совместную декларацию поддержки Украины. К ней уже присоединилось не менее 30 стран.

В декларации говорится, что Украина будет вести двусторонние переговоры с каждой страной в сфере безопасности.

Среди этих сфер — обеспечение ВСУ всем необходимым военным оборудованием, укрепление экономики, технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины.

В случае предстоящего вооруженного нападения со стороны России мы намерены немедленно провести консультации с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов, — говорится в декларации.

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