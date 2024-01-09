Зеленский провел переговоры с президентом Польши Дудой — первые детали

О чем говорили Зеленский и Дуда

Зеленский поблагодарил Дуду за непреклонную поддержку Украины на пути вступления в ЕС и НАТО.

Лидеры стран обсудили обеспечение финансовой и политической поддержки Украины со стороны Евросоюза и обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Альянса.

Я и Анджей уверены, что взаимодействие Украины и Польши является важным элементом совместного европейского дома. Будущее Украины и Польши – в единстве, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве. Поделиться

По словам Зеленского, одной из ключевых тем разговора было взаимодействие в сфере безопасности с акцентом на ключевых потребностях Сил обороны Украины.

Отдельно обсудили вопросы присоединения Польши к Совместной декларации лидеров «Группы семи» о предоставлении Украине гарантий безопасности. Поделиться

I had a call with @AndrzejDuda to thank our steadfast ally Poland for its support of Ukraine’s path to EU and NATO membership.



Our shared border must be a true European one. A border of unity. There should be no barriers between our peoples. Our future lies in unity, mutual… pic.twitter.com/npkuuYncTI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2024

Гарантии безопасности для Украины

12 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе страны Большой семерки согласовали Совместную декларацию поддержки Украины. К ней уже присоединилось не менее 30 стран.

В декларации говорится, что Украина будет вести двусторонние переговоры с каждой страной в сфере безопасности.

Среди этих сфер — обеспечение ВСУ всем необходимым военным оборудованием, укрепление экономики, технической и финансовой поддержки для удовлетворения неотложных потребностей Украины.