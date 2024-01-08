Еврокомиссар Польши пригрозил заблокировать в ЕС важное решение касательно Украины

По словам еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, чрезмерный агроимпорт из Украины в ЕС может спровоцировать новый кризис.

Польские власти снова угрожают Украине из-за агроимпорта

Как выяснили польские журналисты из RMF FM, Януш Войцеховский уже направил письмо со своими претензиями и угрозами главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, а также вице-президенту ЕК по торговле Валдису Домбровскису.

Что важно понимать, этот документ является позицией польского комиссара по проекту нового регламента ЕК о продлении режима торговых преференций для Украины.

RMF FM обращает внимание на то, что политик не поддержит регламент, если официальный Брюссель проигнорирует его предложения. Дискуссии на этот счет, по предварительным данным, закончатся уже 9 января.

Что предлагает Польша в вопросе торговых преференций ЕС для Украины

Как отметил в своем письме польский еврокомиссар, он хочет, чтобы новый регламент содержал защитные положения, подобные тем, которые ЕК уже однажды применяла к импорту украинского рапса, кукурузы, подсолнечника и пшеницы.

Кроме того, указано, что Януш Войцеховский настаивает на количественных ограничениях на сахар и мясо птицы, импорт которых, по его мнению, слишком быстро растет и якобы может дестабилизировать рынок Евросоюза.

Он также в очередной раз начал пугать официальный Брюссель потенциальным кризисом, который якобы может спровоцировать избыток импортируемой сельскохозяйственной продукции из Украины.

ЕС должен переосмыслить концепцию своей помощи, которая предполагает неограниченную открытость, – требует польский еврокомиссар. Поделиться

По его мнению, в сложившейся ситуации прежде всего виновата Россия, которая блокирует Черное море и вытесняет Украину с ее традиционных рынков в Азии и Африке.

Януш Войцеховский снова призвал поддержать украинский транзит в морские порты ЕС, откуда украинское зерно будет транспортироваться на африканские и азиатские рынки.