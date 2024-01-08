Єврокомісар Польщі пригрозив заблокувати в ЄС важливе рішення щодо України

За словами єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського, надмірний агроімпорт з України в ЄС може спровокувати нову кризу.

Польська влада знову погрожує Україні через агроімпорт

Як з’ясували польські журналісти з RMF FM, Януш Войцеховський уже надіслав листа зі своїми претензіями та погрозами очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, а також віцепрезиденту ЄК з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу.

Що важливо розуміти, цей документ є позицією польського комісара щодо проєкту нового регламенту ЄК про продовження режиму торговельних преференцій для України.

RMF FM звертає увагу на те, що політик не підтримає регламент, якщо офіційний Брюссель проігнорує його пропозиції. Дискусії з цього приводу, за попередніми даними, закінчаться уже 9 січня.

Що пропонує Польща у питанні торгових преференцій ЄС для України

Як зазначив у своєму листі польський єврокомісар, він хоче, щоб новий регламент містив захисні положення, подібні до тих, які ЄК вже одного разу застосовувала до імпорту українського ріпаку, кукурудзи, соняшнику та пшениці.

Окрім того, вказано, що Януш Войцеховський наполягає на кількісних обмежень на цукор і м'ясо птиці, імпорт яких, як він вважає, занадто швидко росте та нібито може дестабілізувати ринок Євросоюзу.

Він також вкотре почав лякати офіційний Брюссель потенційною кризою, яку нібито може спровокувати надлишок імпортованої сільськогосподарської продукції з України.

ЄС повинен переосмислити концепцію своєї допомоги, яка передбачає необмежену відкритість, - вимагає польський єврокомісар. Поширити

На його думку, у ситуації, що склалася, насамперед винна Росію, яка блокує Чорне море і витісняє Україну з її традиційних ринків в Азії та Африці.

Януш Войцеховський знову закликав підтримати український транзит до морських портів ЄС, звідки українське зерно буде транспортуватися на африканські та азійські ринки.