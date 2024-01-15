Згідно з даними видання RP.pl, польські заводи в декілька разів збільшують виробництво зброї на тлі рекордних інвестицій в оборонну промисловість

Виробництво зброї у Польщі суттєво зростає

За словами журналістів, поки польські заводи зосередилися на виробництві тротилу, гвинтівок та гаубиць.

Лише за два роки фабрика Łucznik у Радомлі має намір вийти на виробництво 100 тисяч гвинтівок щорічно.

Окрім того, вказано, що відбувається процес швидкого оновлення верстатів, затверджено будівництво додаткових цехів.

Компанія Huta Stalowa Wola, яка є виробником важкої артилерії, далекобійних самохідних гаубиць Krab і автоматичних мінометів Rak, лише напередодні повномасштабної війни РФ проти України завершила технологічну модернізацію вартістю в десятки мільйонів злотих. Однак сьогодні ці інвестиції виявляються недостатніми. Поширити

За словами виконавчого директора компанії Яна Шведо, його команда лише за два роки хоче вдвічі збільшити виробництво.

Також журналісти дізналися про те, що верфі Remontowa Shipbuilding та PGZ в екстренному порядку були реконструйовані.

Вони відповідатимуть за будівництво трьох ліцензійних багатоцільових фрегатів нового покоління із серії за 15 мільярдів злотих. Поширити

На переконання аналітиків, це може унеможливити прогнозований крах ВМС Польщі.

На ситуацію в Польщі впливає російсько-українська війна

Як зазначають журналісти, напад Росії на Україну, а також різке зростання попиту на вибухівку змусили завод у Бидгощі Nitro-Chem збільшити виробництво тротилу до максимального рівня.