Польща підіймала у повітря літаки під час атаки РФ по Україні

Збройні сили Польщі запроваджували підвищені заходи безпеки під час ракетної атаки України вранці 13 січня.

Польща активізувала свої літаки під час атаки РФ по Україні

Як повідомили в Оперативному управлінні Збройних сил Польщі, зранку 13 січня спостерігалася підвищена активність дальньої авіації РФ, що пов’язано з намірами ударів по території України.

Informujemy, że obserwowana jest wzmożona aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej… pic.twitter.com/36u9Wf96mb — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 13, 2024

Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Попереджаємо, що активовано польську та союзницьку авіацію, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни, — йдеться в повідомленні. Поширити

Пізніше в Оперативному управлінні ЗС Польщі повідомили, що через зниження рівня загрози припинено роботу польської та союзницької авіації в повітряному просторі країни та наземних системах ППО.

Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej zostało zakończone. Uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/9OXc5rARgd — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 13, 2024

Мобілізовані сили та засоби повернулися до стандартних дій, — додали у відомстві. Поширити

Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 13 січня

Під час ракетної атаки у ніч на 13 січня 2023 року Росія завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні дрони.

Українська ППО знищила 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Зазначається, що внаслідок атаки ракетами “Кинджал” вибухи пролунали у Дніпрі, у Кременчуцькому районі на Полтавщині, де ракета упала на території приватного будинку, однак, на щастя, не розірвалась.

Вибухи пролунали у Чернігівській області. Представники місцевої влади повідомили про роботу ППО та пошкодження об’єктів інфраструктури.

ППО також працювала у Кіровоградській області. Повідомляється, що постраждалих та руйнувань не зафіксовано. У Рівненській області лунали вибухи через роботу ППО.