Польща підіймала у повітря літаки під час атаки РФ по Україні

Збройні сили Польщі запроваджували підвищені заходи безпеки під час ракетної атаки України вранці 13 січня.
Польща активізувала свої літаки під час атаки РФ по Україні
Як повідомили в Оперативному управлінні Збройних сил Польщі, зранку 13 січня спостерігалася підвищена активність дальньої авіації РФ, що пов’язано з намірами ударів по території України.
Пізніше в Оперативному управлінні ЗС Польщі повідомили, що через зниження рівня загрози припинено роботу польської та союзницької авіації в повітряному просторі країни та наземних системах ППО.
Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 13 січня
Під час ракетної атаки у ніч на 13 січня 2023 року Росія завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні дрони.
Українська ППО знищила 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
Зазначається, що внаслідок атаки ракетами “Кинджал” вибухи пролунали у Дніпрі, у Кременчуцькому районі на Полтавщині, де ракета упала на території приватного будинку, однак, на щастя, не розірвалась.
Вибухи пролунали у Чернігівській області. Представники місцевої влади повідомили про роботу ППО та пошкодження об’єктів інфраструктури.
ППО також працювала у Кіровоградській області. Повідомляється, що постраждалих та руйнувань не зафіксовано. У Рівненській області лунали вибухи через роботу ППО.
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