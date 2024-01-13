Польща підіймала у повітря літаки під час атаки РФ по Україні
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Польща підіймала у повітря літаки під час атаки РФ по Україні

літак
Джерело:  Міноборони Польщі

Збройні сили Польщі запроваджували підвищені заходи безпеки під час ракетної атаки України вранці 13 січня.

Польща активізувала свої літаки під час атаки РФ по Україні

Як повідомили в Оперативному управлінні Збройних сил Польщі, зранку 13 січня спостерігалася підвищена активність дальньої авіації РФ, що пов’язано з намірами ударів по території України.

Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Попереджаємо, що активовано польську та союзницьку авіацію, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни, — йдеться в повідомленні.

Пізніше в Оперативному управлінні ЗС Польщі повідомили, що через зниження рівня загрози припинено роботу польської та союзницької авіації в повітряному просторі країни та наземних системах ППО.

Мобілізовані сили та засоби повернулися до стандартних дій, — додали у відомстві.

Що відомо про ракетну атаку РФ по Україні 13 січня

Під час ракетної атаки у ніч на 13 січня 2023 року Росія завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні дрони.

Українська ППО знищила 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Зазначається, що внаслідок атаки ракетами “Кинджал” вибухи пролунали у Дніпрі, у Кременчуцькому районі на Полтавщині, де ракета упала на території приватного будинку, однак, на щастя, не розірвалась.

Вибухи пролунали у Чернігівській області. Представники місцевої влади повідомили про роботу ППО та пошкодження об’єктів інфраструктури.

ППО також працювала у Кіровоградській області. Повідомляється, що постраждалих та руйнувань не зафіксовано. У Рівненській області лунали вибухи через роботу ППО.

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