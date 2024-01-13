Польша поднимала в воздух самолеты во время атаки РФ по Украине

Вооруженные силы Польши предпринимали повышенные меры безопасности во время ракетной атаки Украины утром 13 января.

Польша активизировала свои самолеты во время атаки РФ по Украине

Как сообщили в Оперативном управлении Вооруженных сил Польши, с утра 13 января наблюдалась повышенная активность дальней авиации РФ, что связано с намерениями ударов по территории Украины.

Informujemy, że obserwowana jest wzmożona aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z zamiarem wykonania uderzeń na terytorium Ukrainy.



Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej… pic.twitter.com/36u9Wf96mb — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 13, 2024

Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны, — говорится в сообщении. Поделиться

Позже в Оперативном управлении ВС Польши сообщили, что из-за снижения уровня угрозы приостановлена работа польской и союзнической авиации в воздушном пространстве страны и наземных системах ПВО.

Ze względu na zmniejszenie poziomu zagrożenia, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej zostało zakończone. Uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej.… pic.twitter.com/9OXc5rARgd — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 13, 2024

Мобилизированные силы и средства вернулись к стандартным действиям, добавили в ведомстве. Поделиться

Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 13 января

Во время ракетной атаки в ночь на 13 января 2023 Россия нанесла удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные дроны.

Украинская ПВО уничтожила 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Отмечается, что в результате атаки ракетами "Кинжал" взрывы прогремели в Днепре, в Кременчугском районе Полтавской области, где ракета упала на территории частного дома, однако, к счастью, не разорвалась.

Взрывы раздались в Черниговской области. Представители местных властей сообщили о работе ПВО и повреждении объектов инфраструктуры.

ПВО также работала в Кировоградской области. Сообщается, что пострадавшие и разрушения не зафиксированы. В Ровенской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.