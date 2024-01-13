Польша поднимала в воздух самолеты во время атаки РФ по Украине

Вооруженные силы Польши предпринимали повышенные меры безопасности во время ракетной атаки Украины утром 13 января.
Польша активизировала свои самолеты во время атаки РФ по Украине
Как сообщили в Оперативном управлении Вооруженных сил Польши, с утра 13 января наблюдалась повышенная активность дальней авиации РФ, что связано с намерениями ударов по территории Украины.
Позже в Оперативном управлении ВС Польши сообщили, что из-за снижения уровня угрозы приостановлена работа польской и союзнической авиации в воздушном пространстве страны и наземных системах ПВО.
Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 13 января
Во время ракетной атаки в ночь на 13 января 2023 Россия нанесла удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные дроны.
Украинская ПВО уничтожила 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
Отмечается, что в результате атаки ракетами "Кинжал" взрывы прогремели в Днепре, в Кременчугском районе Полтавской области, где ракета упала на территории частного дома, однако, к счастью, не разорвалась.
Взрывы раздались в Черниговской области. Представители местных властей сообщили о работе ПВО и повреждении объектов инфраструктуры.
ПВО также работала в Кировоградской области. Сообщается, что пострадавшие и разрушения не зафиксированы. В Ровенской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.
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