Польша поднимала в воздух самолеты во время атаки РФ по Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Польша поднимала в воздух самолеты во время атаки РФ по Украине

Самолет
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Источник:  Минобороны Польши

Вооруженные силы Польши предпринимали повышенные меры безопасности во время ракетной атаки Украины утром 13 января.

Польша активизировала свои самолеты во время атаки РФ по Украине

Как сообщили в Оперативном управлении Вооруженных сил Польши, с утра 13 января наблюдалась повышенная активность дальней авиации РФ, что связано с намерениями ударов по территории Украины.

Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны, — говорится в сообщении.

Позже в Оперативном управлении ВС Польши сообщили, что из-за снижения уровня угрозы приостановлена работа польской и союзнической авиации в воздушном пространстве страны и наземных системах ПВО.

Мобилизированные силы и средства вернулись к стандартным действиям, добавили в ведомстве.

Что известно о ракетной атаке РФ по Украине 13 января

Во время ракетной атаки в ночь на 13 января 2023 Россия нанесла удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные дроны.

Украинская ПВО уничтожила 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Отмечается, что в результате атаки ракетами "Кинжал" взрывы прогремели в Днепре, в Кременчугском районе Полтавской области, где ракета упала на территории частного дома, однако, к счастью, не разорвалась.

Взрывы раздались в Черниговской области. Представители местных властей сообщили о работе ПВО и повреждении объектов инфраструктуры.

ПВО также работала в Кировоградской области. Сообщается, что пострадавшие и разрушения не зафиксированы. В Ровенской области раздавались взрывы из-за работы ПВО.

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