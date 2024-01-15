Польша в разы увеличивает производство оружия на фоне войны в Украине — СМИ

Согласно данным издания RP.pl, польские заводы в несколько раз увеличивают производство оружия на фоне рекордных инвестиций в оборонную промышленность.
Производство оружия в Польше существенно растет
По словам журналистов, сейчас польские заводы сосредоточились на производстве тротила, винтовок и гаубиц.
Только через два года фабрика Łucznik в Радомле намерена выйти на производство 100 тысяч винтовок ежегодно.
Кроме того, указано, что происходит процесс быстрого обновления станков, утверждено строительство дополнительных цехов.
По словам исполнительного директора компании Яна Шведо, его команда всего за два года хочет вдвое увеличить производство.
Также журналисты узнали, что верфи Remontowa Shipbuilding и PGZ в экстренном порядке были реконструированы.
По убеждению аналитиков, это может сделать невозможным прогнозируемый крах ВМС Польши.
На ситуацию в Польше влияет российско-украинская война
Как отмечают журналисты, нападение России на Украину, а также резкий рост спроса на взрывчатку заставили завод в Быдгоще Nitro-Chem увеличить производство тротила до максимального уровня.
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