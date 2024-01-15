Польша в разы увеличивает производство оружия на фоне войны в Украине — СМИ

Согласно данным издания RP.pl, польские заводы в несколько раз увеличивают производство оружия на фоне рекордных инвестиций в оборонную промышленность.

Производство оружия в Польше существенно растет

По словам журналистов, сейчас польские заводы сосредоточились на производстве тротила, винтовок и гаубиц.

Только через два года фабрика Łucznik в Радомле намерена выйти на производство 100 тысяч винтовок ежегодно.

Кроме того, указано, что происходит процесс быстрого обновления станков, утверждено строительство дополнительных цехов.

Компания Huta Stalowa Wola, являющаяся производителем тяжелой артиллерии, дальнобойных самоходных гаубиц Krab и автоматических минометов Rak, лишь накануне полномасштабной войны РФ против Украины завершила технологическую модернизацию стоимостью в десятки миллионов злотых. Однако сегодня эти инвестиции оказываются недостаточными. Поделиться

По словам исполнительного директора компании Яна Шведо, его команда всего за два года хочет вдвое увеличить производство.

Также журналисты узнали, что верфи Remontowa Shipbuilding и PGZ в экстренном порядке были реконструированы.

Они будут отвечать за строительство трех лицензионных многоцелевых фрегатов нового поколения из серии 15 миллиардов злотых. Поделиться

По убеждению аналитиков, это может сделать невозможным прогнозируемый крах ВМС Польши.

На ситуацию в Польше влияет российско-украинская война

Как отмечают журналисты, нападение России на Украину, а также резкий рост спроса на взрывчатку заставили завод в Быдгоще Nitro-Chem увеличить производство тротила до максимального уровня.