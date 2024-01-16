Польша требует от ЕС отменить беспошлинный режим с Украиной
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Польша требует от ЕС отменить беспошлинный режим с Украиной

Дональд Туск
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Источник:  Financial Times

Правительство под руководством премьер-министра Польши Дональда Туска намерено выступить против продления режима беспошлинной торговли с Украиной.

Польша хочет отмены режима свободной торговли с Украиной

По информации журналистов, Еврокомиссия хочет предложить странам ЕС продление режима беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.

Однако решение должно быть принято большинством голосов стран-членов ЕС, в то время как Польша уже планирует выступить против.

Интересы польских фермеров, наша продовольственная безопасность и прибыльное производство приоритетны, - отмечает заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак.

Авторы материала отмечают, что продолжение правительством Туска протекционистской политики предшественников из правительства Матеуша Моравецкого является нарушением публичных обещаний действующего премьер-министра Польши по поводу изменений в политике в Украине.

Это подчеркивает сложность для польского премьер-министра найти баланс между его проевропейской программой и интересами фермеров и перевозчиков, желающих сохранить запрет на импорт и блокирующих пункты пропуска страны с Украиной с ноября, чтобы заставить правительство поддержать свои требования, - отмечается в материале.

Журналисты также обращают внимание на то, что после вступления в должность премьер-министра Туск не решился отдать приказ о силовом разблокировании пунктов пропуска на границе с Украиной.

В пятницу Туск заявил, что Польша продолжит оказывать полную поддержку Украине в ее войне против России, но также пообещал защищать ключевые секторы польской экономики от нечестной конкуренции.

При этом он повторил тезис своих предшественников о том, что помощь ЕС сельскому хозяйству Украины является стимулом для агроолигархов, а не мелких фермеров.

Что известно о позиции других стран ЕС

Руководители минсельхозов Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии требуют от Еврокомиссии вернуть импортную пошлину на украинское зерно.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что они проинформировали Брюссель об изменениях в динамике украинского экспорта в ЕС и потере их странами рынков сбыта зерновых и масличных культур.

В последние годы фермеры все больше обеспокоены увеличением экспорта из Украины в дополнение к проблемам, связанным с высокими производственными затратами, ростом ценовых рисков и рисков для доходов, а также неблагоприятными климатическими условиями. Основной причиной этого является то, что украинская сельскохозяйственная продукция, которая дешевле благодаря разным стандартам производства и размерам хозяйств, вытесняется из их традиционных экспортных рынков, - говорится в заявлении венгерского министра.

Он призвал Брюссель ввести тарифы "на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", а также заявил, что украинские товары и сельскохозяйственная продукция "часто обладают сомнительным качеством".

Пять стран имеют общую позицию относительно того, чтобы украинский аграрный экспорт не оказал негативного влияния на европейский аграрный рынок. Поэтому Брюссель также должен обеспечить последовательное применение сельскохозяйственных стандартов ЕС ко всем продуктам, предлагаемым европейским потребителям. Мы призываем Еврокомиссию предоставить отчет о соответствии стандартам производства в Украине стандартам сельскохозяйственного производства ЕС, - подчеркнул Надь.

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