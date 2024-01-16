Польша требует от ЕС отменить беспошлинный режим с Украиной

Правительство под руководством премьер-министра Польши Дональда Туска намерено выступить против продления режима беспошлинной торговли с Украиной.

Польша хочет отмены режима свободной торговли с Украиной

По информации журналистов, Еврокомиссия хочет предложить странам ЕС продление режима беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.

Однако решение должно быть принято большинством голосов стран-членов ЕС, в то время как Польша уже планирует выступить против.

Интересы польских фермеров, наша продовольственная безопасность и прибыльное производство приоритетны, - отмечает заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Поделиться

Авторы материала отмечают, что продолжение правительством Туска протекционистской политики предшественников из правительства Матеуша Моравецкого является нарушением публичных обещаний действующего премьер-министра Польши по поводу изменений в политике в Украине.

Это подчеркивает сложность для польского премьер-министра найти баланс между его проевропейской программой и интересами фермеров и перевозчиков, желающих сохранить запрет на импорт и блокирующих пункты пропуска страны с Украиной с ноября, чтобы заставить правительство поддержать свои требования, - отмечается в материале. Поделиться

Журналисты также обращают внимание на то, что после вступления в должность премьер-министра Туск не решился отдать приказ о силовом разблокировании пунктов пропуска на границе с Украиной.

В пятницу Туск заявил, что Польша продолжит оказывать полную поддержку Украине в ее войне против России, но также пообещал защищать ключевые секторы польской экономики от нечестной конкуренции.

При этом он повторил тезис своих предшественников о том, что помощь ЕС сельскому хозяйству Украины является стимулом для агроолигархов, а не мелких фермеров.

Что известно о позиции других стран ЕС

Руководители минсельхозов Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии требуют от Еврокомиссии вернуть импортную пошлину на украинское зерно.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что они проинформировали Брюссель об изменениях в динамике украинского экспорта в ЕС и потере их странами рынков сбыта зерновых и масличных культур.

В последние годы фермеры все больше обеспокоены увеличением экспорта из Украины в дополнение к проблемам, связанным с высокими производственными затратами, ростом ценовых рисков и рисков для доходов, а также неблагоприятными климатическими условиями. Основной причиной этого является то, что украинская сельскохозяйственная продукция, которая дешевле благодаря разным стандартам производства и размерам хозяйств, вытесняется из их традиционных экспортных рынков, - говорится в заявлении венгерского министра. Поделиться

Он призвал Брюссель ввести тарифы "на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", а также заявил, что украинские товары и сельскохозяйственная продукция "часто обладают сомнительным качеством".