Польша требует от ЕС отменить беспошлинный режим с Украиной

Правительство под руководством премьер-министра Польши Дональда Туска намерено выступить против продления режима беспошлинной торговли с Украиной.
Польша хочет отмены режима свободной торговли с Украиной
По информации журналистов, Еврокомиссия хочет предложить странам ЕС продление режима беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года.
Однако решение должно быть принято большинством голосов стран-членов ЕС, в то время как Польша уже планирует выступить против.
Авторы материала отмечают, что продолжение правительством Туска протекционистской политики предшественников из правительства Матеуша Моравецкого является нарушением публичных обещаний действующего премьер-министра Польши по поводу изменений в политике в Украине.
Журналисты также обращают внимание на то, что после вступления в должность премьер-министра Туск не решился отдать приказ о силовом разблокировании пунктов пропуска на границе с Украиной.
В пятницу Туск заявил, что Польша продолжит оказывать полную поддержку Украине в ее войне против России, но также пообещал защищать ключевые секторы польской экономики от нечестной конкуренции.
При этом он повторил тезис своих предшественников о том, что помощь ЕС сельскому хозяйству Украины является стимулом для агроолигархов, а не мелких фермеров.
Что известно о позиции других стран ЕС
Руководители минсельхозов Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии требуют от Еврокомиссии вернуть импортную пошлину на украинское зерно.
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что они проинформировали Брюссель об изменениях в динамике украинского экспорта в ЕС и потере их странами рынков сбыта зерновых и масличных культур.
Он призвал Брюссель ввести тарифы "на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию", а также заявил, что украинские товары и сельскохозяйственная продукция "часто обладают сомнительным качеством".
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