Польша ужесточает проверки сельскохозяйственных грузов на границе с Украиной

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский анонсировал ужесточение контроля и активизацию проверок украинской сельскохозяйственной продукции, которая экспортируется в Польшу.
Польша анонсировала проверки украинской агропродукции
Министерство сельского хозяйства и развития опубликовало фото Секерского во время инспекции на пункте пропуска на польско-украинской границе.
Чеслав Секерский в рамках проверок посетил пункты пропуска "Медика" и "Корчева".
На одном из пунктов пропуска министр встретился с представителями организации аграриев "Обманутое село", ранее блокировавшее дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини".
Накануне, 3 февраля, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак посетил пункт пропуска на границе с Украиной. Там он поговорил с местными должностными лицами и жаловался на качество украинской продукции.
Фермеры анонсировали новую забастовку с блокадой ЧП на границе с Украиной
Польские фермеры планируют с 9 февраля по 10 марта блокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной.
9 февраля блокировать пункт пропуска Захонь — Чоп будут и венгерские фермеры.
Они выступают против предложения Еврокомиссии продлить до середины 2025 беспошлинный режим для экспорта из Украины. Она предполагает квоты на мясо птицы, яйца и сахар. На них введут пошлины, если их экспорт превысит среднегодовые объемы импорта за 2022 и 2023 годы.
Ранее Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия потребовали от Евросоюза ввести импортные пошлины на зерно из Украины, на что ЕК отказала.
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