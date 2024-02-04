Польша ужесточает проверки сельскохозяйственных грузов на границе с Украиной
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Польша ужесточает проверки сельскохозяйственных грузов на границе с Украиной

Польша
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Источник:  online.ua

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский анонсировал ужесточение контроля и активизацию проверок украинской сельскохозяйственной продукции, которая экспортируется в Польшу.

Польша анонсировала проверки украинской агропродукции

Министерство сельского хозяйства и развития опубликовало фото Секерского во время инспекции на пункте пропуска на польско-украинской границе.

Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, не отвечающей производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства, отметили в министерстве.

Чеслав Секерский в рамках проверок посетил пункты пропуска "Медика" и "Корчева".

На одном из пунктов пропуска министр встретился с представителями организации аграриев "Обманутое село", ранее блокировавшее дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини".

Накануне, 3 февраля, заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак посетил пункт пропуска на границе с Украиной. Там он поговорил с местными должностными лицами и жаловался на качество украинской продукции.

Фермеры анонсировали новую забастовку с блокадой ЧП на границе с Украиной

Польские фермеры планируют с 9 февраля по 10 марта блокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной.

9 февраля блокировать пункт пропуска Захонь — Чоп будут и венгерские фермеры.

Они выступают против предложения Еврокомиссии продлить до середины 2025 беспошлинный режим для экспорта из Украины. Она предполагает квоты на мясо птицы, яйца и сахар. На них введут пошлины, если их экспорт превысит среднегодовые объемы импорта за 2022 и 2023 годы.

Ранее Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия потребовали от Евросоюза ввести импортные пошлины на зерно из Украины, на что ЕК отказала.

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